Bilim kanıtladı: Cinsel ilişki sonrası bunu yaparsanız hamile kalma şansınız artar!

Cinsel ilişki sonrası genelde çiftleri uyku bastırır. Yapılan araştırmaya göre kadınlar, erkeklere oranla cinsel ilişki sonrası daha çabuk uykuya dalıyorlar. New York Şehir Üniversitesi’nden Gordon Gallup liderliğindeki bir evrimsel psikolog ekibinin yaptığı çalışmaya göre cinsel ilişki sonrası uyuyan kadınların hamile kalma şansları daha yüksek.

CİNSEL İLİŞKİ DOĞANIN UYKU HAPIDIR

Yapılan çalışmayla ilgili araştırmacılar şöyle diyor: "Seks, doğanın uyku hapıdır." ifadesi genellikle cinsel ilişkinin yatıştırıcı etkileri olabileceğini vurgulamak için kullanılır; ancak bu etki üzerine çok fazla araştırma yapılmadı. Kadınların cinsel ilişkiden sonra uykuya dalma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu ve seks sonrası uyku halinin hem kadınlarda hem de erkeklerde orgazmla beraber arttığını bulduk.

Bu bulgu sezgilerimize aykırı gibi görünüyor; çünkü genellikle erkeklerin seks sonrasında daha çabuk uyuyakaldığı düşünülür; ancak aslında arkasında epeyce mantıklı bir teori var: İnsanlar doğada en verimli şekilde gezinmelerine olanak sağlayan dik bir duruş ve iki ayaklı hareketle evrimleştiler. Dik duruşun dezavantajlarından biri, dişi üreme sistemini yerçekimine göre aşağı doğru bir açıya maruz bırakmasıydı. Bu, spermi tutmak ve dolayısıyla seks esnasında hamile kalma şansını en üst düzeye çıkarmak için ideal bir duruş değildir. Evrimsel psikologlara göre bu durumun üstesinden gelebilmek için "misyoner pozisyonu", kültürlerarası evrensel bir pozisyon haline geldi.