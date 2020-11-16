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Bilim kanıtladı: Cinsel ilişki sonrası bunu yaparsanız hamile kalma şansınız artar!

16.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Bilim kanıtladı: Cinsel ilişki sonrası bunu yaparsanız hamile kalma şansınız artar!

Cinsel ilişki sonrası uyku bastırması kadar doğal bir şey olamaz. Yapılan araştırmalara göre cinsel ilişki sonrası uykuya hemen dalan kadınların hamile kalma şansları daha yüksek oluyor.

Cinsel ilişki sonrası genelde çiftleri uyku bastırır. Yapılan araştırmaya göre kadınlar, erkeklere oranla cinsel ilişki sonrası daha çabuk uykuya dalıyorlar. New York Şehir Üniversitesi’nden Gordon Gallup liderliğindeki bir evrimsel psikolog ekibinin yaptığı çalışmaya göre cinsel ilişki sonrası uyuyan kadınların hamile kalma şansları daha yüksek.

CİNSEL İLİŞKİ DOĞANIN UYKU HAPIDIR

Yapılan çalışmayla ilgili araştırmacılar şöyle diyor: "Seks, doğanın uyku hapıdır." ifadesi genellikle cinsel ilişkinin yatıştırıcı etkileri olabileceğini vurgulamak için kullanılır; ancak bu etki üzerine çok fazla araştırma yapılmadı. Kadınların cinsel ilişkiden sonra uykuya dalma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu ve seks sonrası uyku halinin hem kadınlarda hem de erkeklerde orgazmla beraber arttığını bulduk.

Bu bulgu sezgilerimize aykırı gibi görünüyor; çünkü genellikle erkeklerin seks sonrasında daha çabuk uyuyakaldığı düşünülür; ancak aslında arkasında epeyce mantıklı bir teori var: İnsanlar doğada en verimli şekilde gezinmelerine olanak sağlayan dik bir duruş ve iki ayaklı hareketle evrimleştiler. Dik duruşun dezavantajlarından biri, dişi üreme sistemini yerçekimine göre aşağı doğru bir açıya maruz bırakmasıydı. Bu, spermi tutmak ve dolayısıyla seks esnasında hamile kalma şansını en üst düzeye çıkarmak için ideal bir duruş değildir. Evrimsel psikologlara göre bu durumun üstesinden gelebilmek için "misyoner pozisyonu", kültürlerarası evrensel bir pozisyon haline geldi.

Ancak evrimsel psikologlar, evrimin hamilelik olasılığını artırmak için bir mekanizması daha olduğunu savunuyorlar: Yatıştırıcılara benzeyen özelliklerle donatılmış seminal sıvı! Bu, kadınları cinsel ilişkiden sonra yatarak kalmaya teşvik eder, bu da daha fazla spermin üreme sisteminde tutulmasına izin verir ve hamile kalma şansını daha da artırır.

CİNSEL İLİŞKİ SONRASI UYKU RUTİNLERİ

Araştırmacılar, teorilerini test etmek için 316 lisans öğrencisinden cinsel alışkanları ile ilgili veri topladı. Heteroseksüel olmayan ya da daha önce cinsel deneyimi bulunmayan kişileri anketin dışında tuttular. Çalışmanın amacı seks sonrası uyku rutinlerinin anlaşılması olduğu için gündüzleri gece olduğundan daha fazla seks yaptığını belirten katılımcılar da ankete dahil edilmedi. Böylece çalışmanın örneklemi 128 kadın ve 98 erkek olarak belirlendi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde hem kadınlar hem de erkekler orgazm yaşadıkları seksin ertesinde daha hızlı uykuya daldıklarını belirtti. Ancak, orgazm olsun ya da olmasın kadınlar seks sonrası daha önce uyuma olasılıklarının erkeklerden daha yüksek olduğunu rapor etti.

ERKEKLER KADINLARDAN DAHA FAZLA YAPIYOR

Veriler erkeklerin kadınlardan daha fazla mastürbasyon yaptığını gösterdi. Erkeklerin sadece yüzde 9’u genellikle bir hafta boyunca mastürbasyon yapmadığını belirtirken yüzde 4’ü haftada 10’dan fazla mastürbasyon yaptığını rapor etti. Kadınların ise yüzde 45’i genellikle bir hafta boyunca mastürbasyon yapmıyordu. Haftalık mastürbasyon sayısını 6-9 arasında belirten kadınların oranı ise yalnızca yüzde 1’di.

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