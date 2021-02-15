Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı açıklama! 'Martta 3. dalga çok uzak olmaz'

Yeni tip koronavirüsle mücadele tüm dünyada sürerken alınan birçok önlemle toplumsal hareketliliğin ve virüsün yayılımının azaltılması hedefleniyor. Bu noktada birçok ülkede aşılama çalışmaları sürerken Türkiye’de aşının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı 3,5 milyonu geçti. Okullarda yüz yüze eğitime yönelik gelişmeler yaşanırken, gelişmeler normalleşmeye yönelik soruları da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da önlemler ve salgına dair değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, sırası gelen herkesin zaman kaybetmeden aşı olması gerektiğini ifade ederken, doğru maske kullanımının önemine dikkat çekti. Yavuz, önlemlerin gevşetilmesi durumunda Mart ayında pandemide 3. dalganın uzak olmadığını söyledi.

"ÇİFT MASKE VEYA N-95 KANITI OLAN ŞEYLER DEĞİL"

Restoran, kafe gibi alanların kapalı olmasına ilişkin konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Şu anda toplumsal hareketliliğin artmaması gerekiyor maalesef. Esnafın açılması açılmaması kararını bizler vermiyoruz. Koşullara bağlı, açılmaların olabilmesi için belli eşik değerler vardır. O değerlerin altına düşerse hem okulların açılması, hem sosyal hareketliliğin sağlanması için gerekli koşullar sağlanmış olur. O oranlardan önce açıldığı zaman bu infeksiyonlar hızla eski seviyelerine dönebileceği için önerilmez. Kapalı ortamda hiç bir koşulda maskeyi çıkartmak uygun değil. Kesinlikle bir an için bile olsa çıkmaması gerekiyor. Maskeyi doğru kullanırsak korunuruz. Her olayda hemen çift kullanın, N-95 kullanın bunlar kanıtı olan şeyler değil" dedi.