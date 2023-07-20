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Bilimsel araştırma cevapladı: Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir! Yazın başka kışın başka...

20.07.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırmada erkeklerin cinsel organlarının boyutu ile sıcaklık değişimleri arasında doğrudan bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre, penis boyutu hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak yaz ve kış aralarında farklı uzunluklara sahip olabilir.

İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma erkeklerin cinsel organlarının boyutunun yılın belirli dönemlerinde farklılık gösterebiliyor. Araştırmaya göre kış aylarında cinsel organ boyutu biraz daha küçükken, sıcaklıkların arttığı yaz aylarında cinsel organının boyutunun arttığı gözlemlendi.

“NORMALDEN DAHA KÜÇÜK”

Men’s Health’e konuşan Abbas Kanani, “Soğuk havalarda ereksiyon halinde olmayan penisin boyutu normalden daha küçüktür. Bu durum vücuttaki sıcaklığı korumak için büzülen kan damarlarıyla alakalıdır. Aynı şekilde, sıcak hava erekte olmayan penisin boyutu artırabilir. Bu durumun nedeni ise an damarları genişlemesindir ve tüm vücudunuzda daha iyi kan akışı sağlar” ifadelerini kullandı.

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İngiltere cinsel organ

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