Bilimsel araştırma cevapladı: Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir! Yazın başka kışın başka...

İngiltere’de yapılan bilimsel bir araştırma erkeklerin cinsel organlarının boyutunun yılın belirli dönemlerinde farklılık gösterebiliyor. Araştırmaya göre kış aylarında cinsel organ boyutu biraz daha küçükken, sıcaklıkların arttığı yaz aylarında cinsel organının boyutunun arttığı gözlemlendi.

“NORMALDEN DAHA KÜÇÜK”

Men’s Health’e konuşan Abbas Kanani, “Soğuk havalarda ereksiyon halinde olmayan penisin boyutu normalden daha küçüktür. Bu durum vücuttaki sıcaklığı korumak için büzülen kan damarlarıyla alakalıdır. Aynı şekilde, sıcak hava erekte olmayan penisin boyutu artırabilir. Bu durumun nedeni ise an damarları genişlemesindir ve tüm vücudunuzda daha iyi kan akışı sağlar” ifadelerini kullandı.