Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı

Güney Kore'deki Ulsan Üniversite Hastanesindeki araştırma ekibi, otuzlu yaşlarındaki 1.160 erkeği inceledi ve burun boyutlarını (göz köşesinden her bir burun deliğinin ucuna kadar olan uzunluk) ölçtü ve ereksiyon halinde olmayan penislerinin boyutuyla karşılaştırdı. Çalışmada gerçekten de penis ve burun boyutlarının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

TESTOSTERON SEVİYESİYLE ALAKALI

Bilim insanları yaptıkları çalışmada cinsel organlarının ereksiyon halinde olmayan hallerinin 5 ila 10 cm arasında değiştiğini ve çevresinin yaklaşık 6 cm olduğunu belirledi. Ancak burun boyutları daha uzun olan erkeklerin cinsel organlarının boyunun da daha uzun olduğu yapılan incelemeler ortaya çıktı.

Bilim insanları bu durumun erkek bebeklerin hem burun hem de cinsel organların oluşumunda rol oynayan rahimde daha yüksek testosteron seviyelerine maruz kalmasından kaynaklandığına inanıyor.