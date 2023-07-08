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  4. Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı

Şehir efsanesi değilmiş! Penis ve burun boyutları arasında bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı

08.07.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Translational Andrology and Urology'de yayınlanan yeni bir çalışma, daha uzun burunlu erkeklerin gerçekten daha büyük penislere sahip olduğunu gösterdi. Yapılan çalışma halk arasında şehir efsanesi haline gelen penis ve burun uzunlukları arasındaki bağlantıyı bilimsel olarak kanıtladı.

Güney Kore'deki Ulsan Üniversite Hastanesindeki araştırma ekibi, otuzlu yaşlarındaki 1.160 erkeği inceledi ve burun boyutlarını (göz köşesinden her bir burun deliğinin ucuna kadar olan uzunluk) ölçtü ve ereksiyon halinde olmayan penislerinin boyutuyla karşılaştırdı. Çalışmada gerçekten de penis ve burun boyutlarının birbiriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

TESTOSTERON SEVİYESİYLE ALAKALI

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Bilim insanları yaptıkları çalışmada cinsel organlarının ereksiyon halinde olmayan hallerinin 5 ila 10 cm arasında değiştiğini ve çevresinin yaklaşık 6 cm olduğunu belirledi. Ancak burun boyutları daha uzun olan erkeklerin cinsel organlarının boyunun da daha uzun olduğu yapılan incelemeler ortaya çıktı.

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Bilim insanları bu durumun erkek bebeklerin hem burun hem de cinsel organların oluşumunda rol oynayan rahimde daha yüksek testosteron seviyelerine maruz kalmasından kaynaklandığına inanıyor.

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penis Güney Kore burun cinsel organ

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