Bilimsel olarak tüm zamanların en korkunç filmi belli oldu

Ülkemizde Lanet adıyla vizyona giren Sinister adlı adlı korku filmi, bilimsel olarak tüm zamanların en korkunç filmi olarak belirlendi. 50 deneğin katılımıyla gerçekleşen çalışmada kalp atış ritimlerindeki değişikliğe göre en korkunç filmleri belirlemek olan araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

EN KORKUNÇ FİLM NASIL SEÇİLDİ?

BroadbandChoices isimli bir şirket, korku filmi tutkunlarını heyecanlandıracak bir araştırma yaptı. Science of Scare kapsamında yapılan bilimsel araştırmaya göre tarihin en korkunç filmi, 2012 yılında yayınlanan Sinister'dı. Kalp atış farklarına göre en korkunç film Sinister olsa da katılımcıları bir anlığına en çok korkutan film bu değil. Yapılan araştırmada, Türkiye'ye Ruhlar Bölgesi ismiyle gelen 2010 yapımı "Insidious" isimli korku filmindeki bir sahnenin, katılımcıları bir anlığına da olsa Sinister'dan daha fazla korkuttuğu sonucuna ulaşıldı. Katılımcıların kalp atışları, bu filmi izlerken 133 bpm'ye kadar yükseldi.

Yapılan araştırmaya göre listenin devamında sırasıyla, The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent ve The Visit isimler yer alıyor. Peki bilime göre en korkunç diğer filmler hangileri?