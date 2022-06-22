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Bill Cosby reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlu bulundu!

22.06.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

84 yaşındaki komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi'nde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu.

Bill Cosby reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suçlu bulundu!

O zamanlar 16 yaşında olan Judy Huth, davadaki ifadesinde Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nın birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

500 BİN DOLAR CEZA ÖDEYECEK!

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Jüri, Cosby'nin, şimdi 64 yaşında olan Huth'a 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

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MeToo hareketinin başlamasının ardından onlarca kadın, "Amerika'nın babası" olarak bilinen Cosby'i, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.

2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı. Pensilvanya Yüksek Mahkemesi daha sonra mahkumiyet kararını bozarak 3 yıl hapis yatan Cosby'yi serbest bırakmıştı.
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Judy Huth, Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nın birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

PLAYBOY MALİKANESİNDE SALDIRI!

Huth'a göre Cosby, "bir oyunun parçası olarak" kendisine alkol verdi, ardından da Playboy Malikanesi'ndeki yatak odasına götürerek cinsel ilişkiye zorladı. 85 yaşındaki Cosby'nin avukatları, müvekkillerinin Huth ile tanıştığını, Playboy Malikanesi'ne gittiğini ancak hiçbir saldırı olmadığını söyledi.

Avukatlar ayrıca, o sırada 16 değil 18 yaşında olduğunu belirttikleri Huth'un eğer saldırı yaşandıysa neden film izleyip havuza girerek orada kalmaya devam ettiğini sorguladı.

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