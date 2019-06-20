Mynet Trend

Bilmeden yaptığınız telefonun ömrünü kısaltan şeyler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Telefonun ömrünü kısaltan şeyler herkesin merak ettiği konuların başında geliyor, sizin için dikkat etmeniz gereken en önemlilerini derledik.

Bilmeden yaptığınız telefonun ömrünü kısaltan şeyler!

Günlük hayatınızda düzenli olarak yaptığınız şeyler akıllı telefonlarınızı değişik şekillerde etkileyebilir. Bazı küçük yanlışların sonucunda büyük ve maliyetli hasarlar ortaya çıkabilir. Telefonun patlaması, pil ömrünün kısalması, uygulamaları açmaması gibi sorunlarla karşılaşmamak için bazı küçük şeylere dikkat etmeniz önemli. İşte sizler için telefonunuzun ömrünü kısaltan bazı yanlış uygulamaları ve kullanım şekillerini derledik. Telefonunuzu sağlam ve çalışır halde tutmak için bu kurallara uymanızı öneririz.

1. Güvenilir olmayan kaynaklarda görülen “kendin yap” uygulamalarını yapmak.

photo-1554257281-3dba342159d5

Herkes hayatında en az bir kere sosyal medyada izlediği bir şeyi kendisinin de yapabileceğine inanmıştır. Ancak güvenilir olmayan kaynaklardan edindiğimiz küçük hileler aslında hiç işe yaramayan, yaramadığı gibi zarar veren şeyler olabilir. Bu türden uygulamaları telefonunuz üzerinde denerseniz geri döndürülmesi mümkün olmayan hasarlara yol açmanız olasıdır. Bunlardan uzak durun.

2. Güneş ışığına doğrudan maruz bırakmak.

photo-1457317680121-ef12e98979e8

Camın önüne koymak veya güneş vuran bir yerde tutmak telefonunuzu aşırı ısınmasına sebep olabilir. Evet, camdan süzülen güneş ışığı bile telefonunuzun aşırı ısınmasına yol açabilir. Aşırı sıcaklık telefonunuzda gözle görülen hasarlara sebep olmasa da bataryası ve verimliliği üzerinde ciddi etkileri olabilir. Hatta ileri vakalarda sistem çipine bile zarar verebilir.

3. Şarja takarken özensiz davranmak.

photo-1470434767159-ac7bf1b43351

Hiç yatmadan önce telefonunuzu öylesine şarja taktığınız oldu mu? USB kablosunu zorlayarak yerine oturtmaya çalıştınız mı? Bunları yapmak şarj cihazınızın ömrünü kısaltır. Telefonunuzu şarja takarken daha dikkatli olmak zorundasınız, çünkü şarja takmak basit gibi görünse de hassas olunması gereken bir konu.

4. Telefonun önerdiği güncellemeleri yapmamak.

photo-1510557880182-3d4d3cba35a5

Elinizde tuttuğunuz cihaz telefonun gövdesidir, yazılım ise beyni ve ruhu. Güvenilir olmayan kaynaklardan yazılım indirmek telefonunuzun arıza yapmasına, kapanmasına veya kişisel bilgilerinizin başka kişilere aktarılmasına sebep olabilir. Ayrıca telefonunuzun yapılmasını istediği güncellemeleri yapmamak uygulamaların hatalı çalışmasına, telefonun yavaşlamasına, vs. yol açabilir. Yani güvenmediğiniz kaynaklardan yazılım yüklemeyin ve telefonun yapılmasını istediği güncellemeleri yapmayı ihmal etmeyin.

5. Telefonun içini temizlememek.

photo-1511707171634-5f897ff02aa9

Telefonunuzun içini temizlemeyi ihmal etmeyin. Cebinizde ve çantanızda bulunan bir sürü toz ve pislik telefonunuzun içine de girecektir. Bu tozlar cihazın içindeki devrelerin çalışmasını kesintiye uğratabilir. Kendiniz yapamıyorsanız yetkili bir yerde telefonunuzun içini belirli aralıklarla temizlettirin.

6. Yolda yürürken telefonu elde tutmak.

photo-1512941937669-90a1b58e7e9c

Çalınan telefonların %40’ının sahipleri, yolda yürürken hoparlörü açıp telefonu elde tutan kişiler. Bu sebepledir ki telefonunuzun uzun süre sizinle birlikte olmasını istiyorsanız elinizde tutarak hoparlörden konuşmayın, kulaklık kullanmayı alışkanlık haline getirin.

7. Herhangi bir koruma olmadan çantaya koymak.

photo-1517439270744-8d9287c2f8f8

Telefon kılıfı sadece estetik bir aksesuar değildir, telefonunuzu çantanızın dibinde biriken toz ve parçacıklardan da korur. Kılıf olmadan çantaya atılan telefonların hararet ve diğer sebepler yüzünden bozulması yüksek ihtimaldir.

8. Orijinal batarya yenide ucuz, yan sanayi ürünü bataryalar kullanmak.

photo-1521116739150-2934a5dfde43

Batarya bir telefonun kalbi, onun motorudur. Eğer servise verdiyseniz orijinal batarya takıldığından emin olun. Eğer orijinal batarya kullanmazsanız telefonunuzun ömrü büyük oranda kısalacaktır. Telefonların patlamasının en büyük sebebi orijinal olmayan, ucuz bataryalardır.

9. Lisanssız, sahte şarj cihazı ve kulaklık kullanmak.

photo-1522125670776-3c7abb882bc2

Sağladığı elektrik gücündeki farklılıklar ve sahte şarj cihazları yüzünden pek çok telefonun yandığı veya patladığı bilinmektedir. Ancak çoğu insan sahte kulaklık kullanmanın da telefonunun kulaklık yuvasına geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini bilmez. Çünkü kulaklıkların jakları arasında küçük de olsa farklar vardır. Daima telefonunuza uygun, orijinal kulaklıkları ve şarj cihazlarını kullanın.

10. Telefonun girişlerini kendi kendine temizlemeye çalışmak.

photo-1523206489230-c012c64b2b48

Kimse telefonunun giriş kısımlarında toz birikmesini istemez. Bu durum telefonun performansını düşürür ve telefonun aşırı ısınmasına sebep olur. Ancak lütfen telefonunuzun bağlantı girişlerini kendiniz temizlemeye çalışmayın, bunu uzman kişilere yaptırın. Çünkü yapılacak en ufak bir dikkatsizlik büyük arızalara yol açabilir.

11. Telefonu arka cebe koymak.

photo-1532356884227-66d7c0e9e4c2

iPhone 6 ilk çıktığında sahiplerinin arka ceplerinde nasıl büküldüğünü hatırlayın. Bu her telefonun başına gelebilir. Ancak buna ek olarak arka cebe konulan telefonların çalınma olasılıkları da bir hayli yüksek. Unutup üstüne oturmanız durumunda neler olabileceğini söylemek dahi istemiyoruz. Bu sebeple telefonunuzu arka cebinizde taşımayın, başka yer mi yok.

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
Abone sayısıyla diğerlerine fark attı! Meğer en popüler oymuşAbone sayısıyla diğerlerine fark attı! Meğer en popüler oymuş
Orada yasaklandı! Artık kadınlar bu şekilde gösterilmeyecekOrada yasaklandı! Artık kadınlar bu şekilde gösterilmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç ilginç haberler Teknoloji telefon şarj

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Mesut Özil ve Amine Gülşe salona bu şarkıyla girdi

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazançlarıyla dudak uçuklatıyorlar! En popülerleri belli oldu

Abone sayısıyla diğerlerine fark attı! Meğer en popüler oymuş

Orada yasaklandı! Artık kadınlar bu şekilde gösterilmeyecek

Orada yasaklandı! Artık kadınlar bu şekilde gösterilmeyecek

Aman Instagrammerlar görmesin! Gerçekliğe meydan okuyan yapılar

Aman Instagrammerlar görmesin! Gerçekliğe meydan okuyan yapılar

Uzun boylu insanların günlük mücadeleleri yüzünüzü güldürecek!

Kısayız diye üzülmeyin! Uzun boylular bu sorunlardan muzdarip

Sonunda bunu da yaptılar! Artık bebeklerinizi lavaşa sarabilirsiniz

Sonunda bunu da oldu! Artık bebeklerinizi lavaşa sarabilirsiniz

Muazzam! İnternette gördüler, para vermek yerine evde kendileri yaptılar

Takdire şayan çift! İnternette görüp evde kendileri yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.