Bilmeden yaptığınız telefonun ömrünü kısaltan şeyler!

Günlük hayatınızda düzenli olarak yaptığınız şeyler akıllı telefonlarınızı değişik şekillerde etkileyebilir. Bazı küçük yanlışların sonucunda büyük ve maliyetli hasarlar ortaya çıkabilir. Telefonun patlaması, pil ömrünün kısalması, uygulamaları açmaması gibi sorunlarla karşılaşmamak için bazı küçük şeylere dikkat etmeniz önemli. İşte sizler için telefonunuzun ömrünü kısaltan bazı yanlış uygulamaları ve kullanım şekillerini derledik. Telefonunuzu sağlam ve çalışır halde tutmak için bu kurallara uymanızı öneririz. 1. Güvenilir olmayan kaynaklarda görülen “kendin yap” uygulamalarını yapmak. Herkes hayatında en az bir kere sosyal medyada izlediği bir şeyi kendisinin de yapabileceğine inanmıştır. Ancak güvenilir olmayan kaynaklardan edindiğimiz küçük hileler aslında hiç işe yaramayan, yaramadığı gibi zarar veren şeyler olabilir. Bu türden uygulamaları telefonunuz üzerinde denerseniz geri döndürülmesi mümkün olmayan hasarlara yol açmanız olasıdır. Bunlardan uzak durun. 2. Güneş ışığına doğrudan maruz bırakmak. Camın önüne koymak veya güneş vuran bir yerde tutmak telefonunuzu aşırı ısınmasına sebep olabilir. Evet, camdan süzülen güneş ışığı bile telefonunuzun aşırı ısınmasına yol açabilir. Aşırı sıcaklık telefonunuzda gözle görülen hasarlara sebep olmasa da bataryası ve verimliliği üzerinde ciddi etkileri olabilir. Hatta ileri vakalarda sistem çipine bile zarar verebilir.

3. Şarja takarken özensiz davranmak. Hiç yatmadan önce telefonunuzu öylesine şarja taktığınız oldu mu? USB kablosunu zorlayarak yerine oturtmaya çalıştınız mı? Bunları yapmak şarj cihazınızın ömrünü kısaltır. Telefonunuzu şarja takarken daha dikkatli olmak zorundasınız, çünkü şarja takmak basit gibi görünse de hassas olunması gereken bir konu. 4. Telefonun önerdiği güncellemeleri yapmamak. Elinizde tuttuğunuz cihaz telefonun gövdesidir, yazılım ise beyni ve ruhu. Güvenilir olmayan kaynaklardan yazılım indirmek telefonunuzun arıza yapmasına, kapanmasına veya kişisel bilgilerinizin başka kişilere aktarılmasına sebep olabilir. Ayrıca telefonunuzun yapılmasını istediği güncellemeleri yapmamak uygulamaların hatalı çalışmasına, telefonun yavaşlamasına, vs. yol açabilir. Yani güvenmediğiniz kaynaklardan yazılım yüklemeyin ve telefonun yapılmasını istediği güncellemeleri yapmayı ihmal etmeyin. 5. Telefonun içini temizlememek. Telefonunuzun içini temizlemeyi ihmal etmeyin. Cebinizde ve çantanızda bulunan bir sürü toz ve pislik telefonunuzun içine de girecektir. Bu tozlar cihazın içindeki devrelerin çalışmasını kesintiye uğratabilir. Kendiniz yapamıyorsanız yetkili bir yerde telefonunuzun içini belirli aralıklarla temizlettirin.

6. Yolda yürürken telefonu elde tutmak. Çalınan telefonların %40’ının sahipleri, yolda yürürken hoparlörü açıp telefonu elde tutan kişiler. Bu sebepledir ki telefonunuzun uzun süre sizinle birlikte olmasını istiyorsanız elinizde tutarak hoparlörden konuşmayın, kulaklık kullanmayı alışkanlık haline getirin. 7. Herhangi bir koruma olmadan çantaya koymak. Telefon kılıfı sadece estetik bir aksesuar değildir, telefonunuzu çantanızın dibinde biriken toz ve parçacıklardan da korur. Kılıf olmadan çantaya atılan telefonların hararet ve diğer sebepler yüzünden bozulması yüksek ihtimaldir. 8. Orijinal batarya yenide ucuz, yan sanayi ürünü bataryalar kullanmak. Batarya bir telefonun kalbi, onun motorudur. Eğer servise verdiyseniz orijinal batarya takıldığından emin olun. Eğer orijinal batarya kullanmazsanız telefonunuzun ömrü büyük oranda kısalacaktır. Telefonların patlamasının en büyük sebebi orijinal olmayan, ucuz bataryalardır. 9. Lisanssız, sahte şarj cihazı ve kulaklık kullanmak. Sağladığı elektrik gücündeki farklılıklar ve sahte şarj cihazları yüzünden pek çok telefonun yandığı veya patladığı bilinmektedir. Ancak çoğu insan sahte kulaklık kullanmanın da telefonunun kulaklık yuvasına geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini bilmez. Çünkü kulaklıkların jakları arasında küçük de olsa farklar vardır. Daima telefonunuza uygun, orijinal kulaklıkları ve şarj cihazlarını kullanın.