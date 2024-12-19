Binanın üzerindeki havuzda keyif yapıyordu! Dengesini kaybedince ölümle burun buruna geldi: O görüntüler viral oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü yürekleri adeta ağza getirdi. İsmi açıklanmayan bir kadın Singapur'daki bina üzerindeki havuzlarda keyif yapıyordu. Metrelerce yükseklikteki havuzda şişme yatağının üzerinde keyifli anlar yaşayan kadın bir anlık dengesini kaybetti. Birkaç santimetreyle öne doğru düşen kadın ölümle burun buruna geldi. Şişme yatak metrelerce yüksekten düştü.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten ucuz atlatmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Keyif yaparken az daha ölecekmiş" yorumunu yaptı.