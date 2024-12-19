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  4. Binanın üzerindeki havuzda keyif yapıyordu! Dengesini kaybedince ölümle burun buruna geldi: O görüntüler viral oldu

Binanın üzerindeki havuzda keyif yapıyordu! Dengesini kaybedince ölümle burun buruna geldi: O görüntüler viral oldu

19.12.2024 11:35
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.12.2024 11:35
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Paylaşılan görüntülerde Singapur'daki bina üzerindeki havuzlarda keyif yapan bir kadının dengesini kaybetmesi üzerine ölümle burun buruna geldiği anlar yer aldı. O anlara sosyal medyada yoğun ilgi gösterildi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü yürekleri adeta ağza getirdi. İsmi açıklanmayan bir kadın Singapur'daki bina üzerindeki havuzlarda keyif yapıyordu. Metrelerce yükseklikteki havuzda şişme yatağının üzerinde keyifli anlar yaşayan kadın bir anlık dengesini kaybetti. Birkaç santimetreyle öne doğru düşen kadın ölümle burun buruna geldi. Şişme yatak metrelerce yüksekten düştü.

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O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten ucuz atlatmış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Keyif yaparken az daha ölecekmiş" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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