Hapishaneyi aşk yuvaları yapmışlar! Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı cep telefonu ele verdi

MYNET| DIŞ HABERLER 42 yaşındaki Dawn MacCormack, 2019 yılında Herts'teki Hemel Hempstead yakınlarındaki bir hapishanede Josh Moore olarak adlandırılan bir erkek mahkumla ilişki yaşamaya başladı. Polis, şüphelinin cezaevine kaçak olarak sokulan iki adet kaçak telefona sahip olduğunu tespit etti. Hertfordshire Polisi, Moore ve MacCormack'ın bu cihazları kullanarak 15 Mayıs - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında tam 4.500 mesaj ve arama paylaştığını söyledi.

İkilinin yaşadığı yasak aşk 2020 yılında ortaya çıktı. Bu yılın temmuz ayında St Albans Crown Mahkemesi'nde dokuz gün süren bir yargılamanın ardından kamu görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulundu. 13 Eylül'de görülen davada ise MacCormack, 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.