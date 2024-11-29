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Erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi! İntikam planını adım adım işlemek için arkadaş oldu: "Sevgilisini öperek intikam aldım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
29.11.2024 12:29
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Popüler reality şov Bachelor'ın eski yarışmacısı Maria Georgas itirafıyla sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Fenomen isim kendisini aldatan erkek arkadaşından aldığı intikamın tüm basamaklarını tek tek açıkladı. Erkek arkadaşının sevgilisiyle önce arkadaş olduğunu dile getiren Georgas, "Sevgilisini öperek intikam aldım. Böylece de ikisi benimle birbirlerini aldatmış oldu" dedi.

Erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrendi! İntikam planını adım adım işlemek için arkadaş oldu: "Sevgilisini öperek intikam aldım"

MYNET|DIŞ HABERLER Kanadalı Maria Georgas , 28. sezonda reality şov Bachelor'a katılarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Call Her Daddy adlı podcast'te konuşan oyuncu, The Bachelor'a katılmadan önce geçmiş aşk hayatıyla ilgili her şeyi açıkladı. Uzun süreli bir ilişkisi olduğundan söz eden Georgas eski erkek arkadaşlarından birinin kendisini aldattığını ve bunu kanıtlayıp intikam almak için elinden geleni yaptığını açıklayınca bir kez daha gündeme geldi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN GÖRDÜ

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Erkek arkadaşının apartmanındaki güvenlik kameralarını izlemek için güvenliğe başvurduğunu söyleyen Georgas, "Takside çantamı kaybettiğimi söyledim. Sabah 03.30'da bir kadının sevgilimin evine doğru yürüdüğünü gördüm. Birkaç gün sonra sevgilim ailesi ve arkadaşlarının katıldığı bir parti yaptı. O kadında oradaydı. Yanına gidip onu öptü ve ben de kim olduğunu sorunca, 'Sadece bir arkadaş' dedi. Sonrasında ben beni aldattığı kadınla yakın arkadaş oldum" diye konuştu.

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Erkek arkadaşının sevgilisiyle yakın arkadaş olduğunu dile getiren Georgas, "Bir gece birlikte dışarı çıktık. Bana her şeyi itiraf etti ve bende intikam almak için onu öptüm" dedi. Sevgilisinin tüm reddetmelerine rağmen ihaneti açığa çıkartmanın ve intikam almanın kendisini iyi hissettirdiğini ifade eden eden Georgas'a sosyal medyadan yorumlar da gecikmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Maria olabilecek en iyi şekilde kaotik bir intikam aldığın için seni tebrik ediyorum. Mükemmelsin kızım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kızı seviyorum, aman Tanrım, çok komik ve gerçek" yorumunda bulundu.

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