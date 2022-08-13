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Binlerce kişinin izlediği konserde sahneye çıktı! Hamile kadının bir anda twerk yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu

13.08.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel dansçı Liv Quantrill, Amerikalı şarkıcı Todrick Hall’in konserinde sahneye çıktı. Binlerce kişinin izlediği konserde sahneye çıktığı anda twerk yapmaya başlayan Quantrill, sosyal medyada gündem oldu. 5 buçuk aylık hamile kadının dansı kısa sürede sosyal medyada 20 milyon izlenmeye ulaştı.

Profesyonel dansçı Liv Quantrill, sahnede 37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Todrick Hall’e katıldığında konseri izleyen kalabalığın hiç beklemediği bir şekilde twerk yapmaya başladı. Kargo pantolon ve kısa bluz giyen anne adayı, sahnede Todrick'in Cake Pop şarkısına dansıyla eşlik etti.

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MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

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Quantrill, sahnede dans ettiği anlara ait görüntüleri TikTok ve Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya hesaplarında 20 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan video, 7.1 milyon beğeni kazandı ve sosyal medya kullanıcılarının favorisi oldu.

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Sosyal medyada paylaştığı gönderisine Quantrill, “20 milyondan fazla görüntülenme için teşekkür ederim. Beni sahneye çıkarttığında kendim ve oğlum için değişik bir anı olmasını istedim. Harika bir duyguydu” notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya hamilelik Twerk twerk dans
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