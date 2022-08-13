Binlerce kişinin izlediği konserde sahneye çıktı! Hamile kadının bir anda twerk yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Profesyonel dansçı Liv Quantrill, sahnede 37 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Todrick Hall’e katıldığında konseri izleyen kalabalığın hiç beklemediği bir şekilde twerk yapmaya başladı. Kargo pantolon ve kısa bluz giyen anne adayı, sahnede Todrick'in Cake Pop şarkısına dansıyla eşlik etti.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Quantrill, sahnede dans ettiği anlara ait görüntüleri TikTok ve Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medya hesaplarında 20 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşan video, 7.1 milyon beğeni kazandı ve sosyal medya kullanıcılarının favorisi oldu.

Sosyal medyada paylaştığı gönderisine Quantrill, “20 milyondan fazla görüntülenme için teşekkür ederim. Beni sahneye çıkarttığında kendim ve oğlum için değişik bir anı olmasını istedim. Harika bir duyguydu” notunu ekledi.



