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Binnur Kaya Erkan Petekkaya'yı yalnız bırakmadı! Evine gitti

02.07.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'ya sert sözler söyledikten sonra diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncuyu rol arkadaşı Binnur Kaya yalnız bırakmadı.

TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti.

Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaşmıştı.

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Bir sonraki hafta ise Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurmuştu.

Stresli günlerde Erkan Petekkaya'yı rol arkadaşı Binnur Kaya yalnız bırakmadı. Kaya Erkan Petekkaya ve ailesiyle güzel bir ziyafet çekti.

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Erkan Petekkaya masadaki o anları paylaşarak "Kalbi temizim nur yüzlüm. Allahıma bin Şükür. İyi ki seni tanıdım. Çok şükür nasıl da güzel bir insan tanıdım. Nasıl da keyifli ve yaratıcıydı seninle çalışmak oynarken yaşamak teşekkür ederim" notunu düştü.


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Acun Ilıcalı Binnur Kaya Erkan Petekkaya
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