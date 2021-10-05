BioNTech'te 3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar: Çalışmalarda sona gelindi

BioNTech aşısında hatırlatma dozunun ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmamışken, Sağlık Bakanlığının bu konuyu Bilim Kuruluna taşıyacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası hatırlatma dozuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve 2 doz mRNA aşısı olanların 3'üncü doza ne zaman ihtiyaç duyacağına ilişkin şu bilgileri vermişti:

NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULACAK?

2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail'de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir. Yaklaşık 8 milyon nüfusta günlük 10 bin civarında vaka görülmesi, bizim nüfusumuza oranlandığında günde 100 bin vakaya karşılık gelmektedir. Türkiye'de hatırlatma dozu ihtiyacı tespit edilerek uygulamaya erkenden başlanmış, olası 100 bin vakalık etki 20 bin civarında günlük vaka ile sınırlanmıştır.

NE ZAMAN YAPILACAK?

3'üncü dozun ne zaman yapılacağıyla iligli tarih henüz netleşmemişken, Sağlık Bakanlığının çalışmaları hızlandırdığı öğrenildi. Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Bakanlık, milyonlarca vatandaşın antikor seviyesini ölçtü. Bu çalışma sonrası kimlere ne zaman aşı yapılacağı ortaya çıkacak. Öte yandan aşı tarihinin çalışmayla bağlantılı olarak yaş, cinsiyet ve bağışıklık durumuna göre değişiklik gösterebileceği öğrenilirken, bakanlığının önümüzdeki günlerde açıklamayı yapacağı aktarıldı.

