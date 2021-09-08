Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Hatırlatma dozu koruyuculuğu önemli ölçüde artırıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Hastanelerimizdeki aktif vakaların %90’a yakın bir bölümü aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerdir. Aşısı tamamlanmış olduğu halde hastalığa yakalanarak hastanede tedavi görenler %10 dolaylarındadır.

Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz.

Bilgilerimiz, inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2’den daha azdır.

2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri 18 yaş üzeri nüfusunun tamamını aşılamış bulunan İsrail’de 2. doz uygulamasından 6 ay sonra vaka sayılarının hızla artış göstermesidir.

Bilim Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklama:



