Bir Aile Hikayesi'nde Reyhan ve Cem'in evliliğinde kriz! Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Dünyaca ünlü This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölümüyle 23 Mart Cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Bir Aile Hikayesi yeni bölümde, Reyhan ve Cem’in evliliğinin sekinci yılında, sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Patronuyla sorun yaşayan Cem, eve sık sık geç gelmekte ve çareyi alkolde aramaktadır. Reyhan ise bir türlü geçinemeyen Mahur ve Berk’le uğraşırken, diğer yandan da Beste’nin yeme düzenini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Cem’in evde olmadığı bir gece başlarına gelen bir olay Reyhan için bardağı taşıran son damla olur.

BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Berk, yapımcının bulunduğu partiye gidip ondan özür dileyerek işine geri dönmek zorundadır. Bunu yapabilmesi için Beste’nin desteğine ihtiyaç duyar. Oysa Beste için ‘havalı’ insanların olduğu o partiye gitmek büyük bir meseledir. Erdem onun rahat hissetmesi için elinden geleni yapar. Ancak gecenin sonunda işler kontrolden çıkar.

Mahur, Şakir’i en iyi doktora götürebilmek için hiç hoşlanmadığı birinden yardım ister. İyileşme umudu olmayan Şakir ise, randevuya gitmemek için direnir. Mahur onu ikna edebilmek için gözünü karartır. İşler umduğu gibi gitmese de, günün sonunda babasına doğru bir adım daha atacaktır