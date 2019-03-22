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Bir Aile Hikayesi'nde Reyhan ve Cem'in evliliğinde kriz! Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2019 01:39 | Son Güncelleme

Bir Aile Hikayesi dizisinin 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin iddialı başlayan dizisi Bir Aile Hikayesi'nin yeni bölümünde yıllar sonra gerçek babasına kavuşan Mahur, babasını tedavi ettirebilmek için uğraşıyor. Reyhan ve Cem'in evliliğinde ise sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Cem’in evde olmadığı bir gece başlarına gelen bir olay Reyhan için bardağı taşıran son damla oluyor. İşte Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Dünyaca ünlü This Is Us uyarlaması olan Bir Aile Hikayesi 3. yeni bölümüyle 23 Mart Cumartesi akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Bir Aile Hikayesi yeni bölümde, Reyhan ve Cem’in evliliğinin sekinci yılında, sıkıntılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Patronuyla sorun yaşayan Cem, eve sık sık geç gelmekte ve çareyi alkolde aramaktadır. Reyhan ise bir türlü geçinemeyen Mahur ve Berk’le uğraşırken, diğer yandan da Beste’nin yeme düzenini kontrol altına almaya çalışmaktadır. Cem’in evde olmadığı bir gece başlarına gelen bir olay Reyhan için bardağı taşıran son damla olur.

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BİR AİLE HİKAYESİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Berk, yapımcının bulunduğu partiye gidip ondan özür dileyerek işine geri dönmek zorundadır. Bunu yapabilmesi için Beste’nin desteğine ihtiyaç duyar. Oysa Beste için ‘havalı’ insanların olduğu o partiye gitmek büyük bir meseledir. Erdem onun rahat hissetmesi için elinden geleni yapar. Ancak gecenin sonunda işler kontrolden çıkar.

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Mahur, Şakir’i en iyi doktora götürebilmek için hiç hoşlanmadığı birinden yardım ister. İyileşme umudu olmayan Şakir ise, randevuya gitmemek için direnir. Mahur onu ikna edebilmek için gözünü karartır. İşler umduğu gibi gitmese de, günün sonunda babasına doğru bir adım daha atacaktır

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Yapımcılığını MedYapım'ın, yönetmenliğini Merve Girgin'in, senaristliğini Deniz Madanoğlu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Songül Öden, Birkan Sokullu, Olgun Toker, İrem Sak, Duygu Yetiş, Alper Saldıran, Ali Seçkiner, Serkan Ercan, Elçin Efecan ve Celil Nalçakan gibi isimler yer alıyor.

BİR AİLE HİKAYESİ GENEL KONUSU NEDİR?
Aynı gün otuz beşine basan dört insan… Dördü de hayatlarının en önemli gününü yaşamak üzere…

Cem (Celil Nalçakan) çok sevdiği karısı Reyhan’la (Songül Öden) doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, Reyhan’ın aniden doğum sancısı tutar. Riskli bir doğum olmasına rağmen, son ana kadar her şeyin yolunda gideceğine ve üçüzleri kucaklarına alacaklarına inanırlar. Ancak hayatın onlar için bambaşka bir planı vardır.

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Beş yıldır büyük bir markanın reklam yüzü olan Berk’in (Birkan Sokullu) asıl hayali oyuncu olmaktır. Sonunda iyi bir filmde oynama şansı yakalar ancak yapımcısından izin alamaz. Şimdi önünde önemli bir yol ayrımı vardır. Ya her şey eskisi gibi devam edecek, ya da Berk özgürlüğü seçip bedelini ödeyecektir.

Karısı ve çocuklarıyla huzur içinde yaşayan Mahur’un (Olgun Toker) bir sırrı vardır. Bir süredir biyolojik babasını bulmaya çalışmaktadır. İyi haberi doğum gününde alır. Ancak babasıyla tanıştığında öğreneceği gerçek onu büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır.

Çocukluğundan beri başı kilolarıyla dertte olan Beste (Elçin Afacan), otuz beşinci doğum gününde yeni bir karar alır. Bugüne kadar hayatı umduğu gibi gitmemiştir ve artık dizginleri ele almanın vakti gelmiştir. Ne pahasına olursa olsun zayıflayacaktır. Hiçbir şey onu yolundan alıkoyamaz. Aşk dışında…

Bu beş insanın başına ne gelirse gelsin, onların bildikleri bir şey var; Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

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