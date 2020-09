Bir Alman Netflix yapımı: Dogs of Berlin konusu ve oyuncuları

Netflix'te yayınlanan Almanya yapımları arasında Dark ile beraber özel yer tutan Dogs of Berlin, 2018'de yayınlanan ilk sezonuyla tüm dünyanın ilgisini çekti. Christian Alvart tarafından yaratılan dizi, Berlin'in sokaklarında geçen ve aslında çözülmeye çalışılan cinayetten ziyade şehrin sosyal yapısını bize anlatmak isteyen bir yapım. Dizi, her biri yaklaşık bir saat süren 10 bölümden oluşan ilk sezonu ile Berlin'i bize yansıtmayı çok iyi başarıyor. Berlin gece hayatı ve sanatla tanınan, dünyanın en rahat yaşanabilecek şehirlerinden biri olarak görülüyor. Dogs of Berlin ise şehrin diğer yüzünü anlatmayı tercih ediyor. Dünyada Türkiye dışındaki en çok Türk'ün yaşadığı kentlerin başında gelen Berlin'de eski Yugoslavya ve Arap ülkelerinden gelen yüzlerce göçmen var. Dogs of Berlin konusu ile bu göçmenlerin Berlin'deki yaşam şartlarını polisiye bir öykü eşliğinde bize gösteriyor. Sizin için Dogs of Berlin konusu ve oyuncuları hakkında detaylı bir inceleme yaptık. Dogs of Berlin Dizisi Konusu Dogs of Berlin Netflix orijinal yapımları arasında başarılı senaryosu ve ilginç olay örgüsü sayesinde kısa sürede öne çıktı. Dogs of Berlin, ünlü bir Türk-Alman futbolcunun cinayetini araştıran biri Türk, biri Alman iki polisi anlatıyor. Türk asıllı Alman futbolcu Orkan Erdem, Almanya milli takımında oynamayı seçiyor. Neo-Naziler onun Alman takımında oynamasını kabullenemezken Türkler de Alman takımını seçmesine karşı çıkıyor.

Ancak Almanya ve Türkiye arasında yapılacak milli maçın öncesinde öldürülüyor. Cinayeti araştırması için biri Alman, biri Türk iki polis şefi görevlendiriliyor. Eskiden Neo-Nazi örgütlerinden birinin üyesi olan Alman polis Kurt Grimmer ve Türk asıllı Erol Birkan, Berlin'in yeraltı suç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyor. Berlin'deki ve kendi aralarındaki kültür çatışmalarının yanı sıra, polislerin geçmişleri ve ruh halleri olayları iyice içinden çıkılmaz hale sokuyor. Dogs of Berlin Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Dogs of Berlin; polisiyeyi aslında, Berlin'deki kozmopolit yapıyı ve karakterleri anlatabilmek için bir araç olarak kullanıyor. Bu nedenle dizi karakterlerinin hakkıyla yansıtılabilmesi için Dogs of Berlin cast ekibi harika bir iş çıkarmış. Arap, Neo-Nazi ve Hırvat suç örgütlerinin yanı sıra Berlin'deki Türkleri de anlatan dizinin karakterleri arasındaki kültürel çatışma, öykünün en önemli dinamiği. Bu yükün altından başarıyla kalkan Dogs of Berlin oyuncuları ve karakterleri hakkında bir liste yaptık. Kurt Grimmer (Felix Kramer) Orkan Erdem cinayetini çözmesi için görevlendirilen polis şeflerinden biri olan Kurt Grimmer, geçmişte bir Neo-Nazi'ydi. Ailesi hala öyle olsa da Kurt, ideolojisini ve buna yönelik hayat tarzını geride bırakarak polis oluyor. Orkan Erdem cinayeti ise geçmişteki düşüncelerini yeniden tetikliyor. Keyfine oldukça düşkün olan Kurt aynı zamanda karanlık işlerle de bir şekilde bağlantılı çünkü tekinsiz insanlara yüklü miktarda borcu olduğunu görüyoruz.

Kurt Grimmer karakterini kariyerini daha öncesinde Almanya'daki televizyon yapımlarında sürdüren Felix Kramer canlandırıyor. Başarılı oyuncu Kramer, Almanya yapımı diğer bir Netflix dizisi olan Dark'ta Tronte Nielsen karakterini oynuyor. Erol Birkan (Fahri Yardım) Orkan Erdem cinayetini çözmesi için görevlendirilen Türk asıllı Erol Birkan, davaya sadece Türk olduğu için göstermelik bir şekilde atanıyor. Almanya'nın arka mahallelerinde büyüyen bir göçmen çocuğu olan Erol bir eşcinsel olduğunu muhafazakar ailesine açıkladığı için oldukça zor bir çocukluk geçirmiş. Dava sırasında zaman zaman bu günleri hatırlayarak sıkıntı yaşıyor. Erol Birkan karakterinde daha önce Almanya'da sayısız dizide ve filmde oynayan Fahri Yardım başarıyla hayat veriyor. Hakim Tarık Amir (Sinan Farhangmehr) Lübnan asıllı olan Hakim Tarık Amir, Berlin'in yeraltı dünyasında bahis, uyuşturucu ve şike gibi kirli işler konusunda ilk akla gelen mafya liderlerinden biri. Dolayısıyla bir futbolcu öldürülünce de Erol Birkan ve Kurt Grimmer davayı araştırmak için doğruca Hakim Tarık Amir'i sorgulamaya gidiyorlar. Berlin gettolarındaki suç örgütlerini görmemize olanak sağlayan Hakim Tarık Amir'e karşı yürütülen soruşturmaya Yugoslav bahis çetesi Kovac'lar da dahil oluyor ve bu kez Hakim'in onlarla olan çekişmesine şahit oluyoruz.

Zeche is Nich filmiyle tanınan Sinan Farhangmehr, Ready to Rumble ve Another Reality gibi yapımlarla kariyerini sürdürdü. Gert Seiler (Urs Rechn) Cinayet dosyasının başındaki asıl kişi. Polis teşkilatında kararlılığı ve sert yapısıyla nam salan Gert Seiler, daha önce ele aldığı tüm dosyaları çözse de Orkan Erdem dosyasında çaresiz kalıyor. Ünlü oyuncu Urs Rechn, Oscar ödüllü Son of Saul filmindeki rolüyle tanınıyor. Paula Grimmer (Katharina Schüttler) Kurt Grimmer'ın eşi olan Paula, hayat dolu ve neşeli bir kadın. Tamamen kendine ait bir dünyası ve küçük bir dükkanı var. Paula, Kurt'un soruşturma devam ederken en çok yardım aldığı insanlardan biri. Katharina Schüttler, Almanya'da pek çok ödül kazanan başarılı bir oyuncu. Hitler'e Suikast, Heidi, Run ve The King's Choice gibi yapımlarla tanınıyor. Tomo Kovac (Misel Maticevic) Kaybetmekten hoşlanmayan sert bir adam olan Tomo Kovac, Türkiye-Almanya maçı hakkındaki bahisleri yürüten kişidir. Babylon Berlin ve Lösegeld gibi yapımlarla tanınan Misel Maticevic, bu diziyle uluslararası alandaki başarısını pekiştirdi. Sabine Ludar (Anna Maria Mühe) Kurt Grimmer'ın sevgilisi olan Sabine, onun evli olduğunu bilse de Kurt'un karısı Paula'nın Sabine'den haberi yok. Önceki evliliğinden iki küçük çocuğu olan Sabine, Kurt'un pis işlerini çevirdiği bir ortamda onunla tanışmış.