Bir anda ortaya çıktı! Çok nadir görülüyor

Her insan doğanın yarattığı mucizelerin bir kısmına mutlaka şahit olmuştur. Şimşek çakması, dolu yapması, şehri bir anda kalın bir sis örtüsünün kaplaması, gökkuşağı, vs. hepsi doğanın bizlere bahşettiği güzelliklerden. Ancak doğa bazı mucizelerini her zaman sergilemiyor ve nadir görülen bu olaylara şahit olmak herkese nasip olmuyor. Doğada son derece nadir görülen bazı olaylardan birkaçının fotoğrafları şu şekilde;

1. Dünyanın manyetik alanındaki bir çatlaktan Güneş Rüzgarları Norveç’in üzerine dökülüyor. Bu anlarda Kuzey Işıkları harika bir görüntü oluşturuyor

2. Kimse bu fotoğrafı çeken yolcunun yerinde olmak istemez.

3. Deniz altındaki Kilauea yanardağının patlaması sonucunda denizin yüzeyinde oluşan mükemmel şekildeki lav kubbesi.

4. Yağmurun yağışını hiç bu kadar net bir şekilde görmüş müydünüz? Yağmur ve güneş ışıkları adeta dans ediyor.

5. Bu olaya “Yukarı Yönlü” yıldırım deniyor, “yerden buluta” yıldırım olarak da biliniyor ve tıpkı bir ağaca benziyor.

6. Daha önce hiç donmuş bir dalga görmüş müydünüz? İşte bir tanesi burada.

7. ABD’deki Ölmü Vadisi’nin zemini tıpkı tüylü bir halı gibi görünüyor.

8. İzlanda’daki Vatnajökull Avrupa’nın en büyük buzulu. Güneş ışığının yansımasından dolayı mağaranın içi mavi ışıkla aydınlanıyor.

9. Bir fotoğrafçının ömründe bir defa yakalayabileceği bir kare, yıldırım gökkuşağı ile dans ediyor.

10. Tam daire bir gökkuşağı gibi görünen bu şey bir güneş halesi ve son derece nadir görülüyor.

11. Kar birikintisinin bu şekilde üst üste kıvrılarak oluşturduğu şekle kar rulosu veya kar donutu deniyor. Her zaman görmeniz olası değil.

12. Biyolüminesans planktonların parıltısı bu kumsalı adeta bir masal diyarına çevirmiş.

13. Ani donma sonucu göl üzerinde ortaya çıkan buz kırıkları...

14. Ormanlar sadece karada mı olur? İşte Cape Town’daki su altı ormanı.

15. Sabah çiyinden nasibini alan bir uğur böceği.

16. Bir gökkuşağından daha güzel olan şey nedir? Elbette iki gökkuşağı.

17. Üfleyince uçmasına alıştığımız kara hindiba ıslanınca bir başka güzel görünüyor.

18. Elle boyanmış gibi görünen bu ağaç aslında ormanın en neşeli ağacı olan gökkuşağı okaliptüsü.

19. Bu donmuş hava kabarcıklarının esas sebebi bakterilerin ürettiği metan gazı.

20. Pele’nin saçı veya Cadı saçı olarak bilinen bu fenomen, damlayan lavın rüzgar tarafından uzatılıp cam telleri haline getirilmesiyle oluşur.

21. Işığın buz kristalleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan optik bir fenomen: Işık direkleri.

22. Çölde tuz kristallerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan nadide bir yapı: Çöl gülü.

23. Çok nadir meydana gelen “top şimşek,” normal yıldırım gibi çakmaz, bunun yerine havada yavaşça süzülür. Çapı 3 metre kadar olabilir ve çok büyük hasarlar verebilir.