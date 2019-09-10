Mynet Trend

Bir anda ortaya çıktı! Çok nadir görülüyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Doğa denilen şey gerçekten ilginç olaylarla dolu. Bazen öyle şeyler oluyor ki geçekten insan beyni algılamakta ve inanmakta güçlük çekiyor. Birazdan göreceğiniz nadir görülen doğa olayları ağzınızı ciddi anlamda açık bırakacak ve doğanın ne kadar kudretli olduğuna bir kez daha şahit olacaksınız. İşte o olaylar...

Bir anda ortaya çıktı! Çok nadir görülüyor

Her insan doğanın yarattığı mucizelerin bir kısmına mutlaka şahit olmuştur. Şimşek çakması, dolu yapması, şehri bir anda kalın bir sis örtüsünün kaplaması, gökkuşağı, vs. hepsi doğanın bizlere bahşettiği güzelliklerden. Ancak doğa bazı mucizelerini her zaman sergilemiyor ve nadir görülen bu olaylara şahit olmak herkese nasip olmuyor. Doğada son derece nadir görülen bazı olaylardan birkaçının fotoğrafları şu şekilde;

1. Dünyanın manyetik alanındaki bir çatlaktan Güneş Rüzgarları Norveç’in üzerine dökülüyor. Bu anlarda Kuzey Işıkları harika bir görüntü oluşturuyor

1

2. Kimse bu fotoğrafı çeken yolcunun yerinde olmak istemez.

2

3. Deniz altındaki Kilauea yanardağının patlaması sonucunda denizin yüzeyinde oluşan mükemmel şekildeki lav kubbesi.

3

4. Yağmurun yağışını hiç bu kadar net bir şekilde görmüş müydünüz? Yağmur ve güneş ışıkları adeta dans ediyor.

4

5. Bu olaya “Yukarı Yönlü” yıldırım deniyor, “yerden buluta” yıldırım olarak da biliniyor ve tıpkı bir ağaca benziyor.

5

6. Daha önce hiç donmuş bir dalga görmüş müydünüz? İşte bir tanesi burada.

6

7. ABD’deki Ölmü Vadisi’nin zemini tıpkı tüylü bir halı gibi görünüyor.

7

8. İzlanda’daki Vatnajökull Avrupa’nın en büyük buzulu. Güneş ışığının yansımasından dolayı mağaranın içi mavi ışıkla aydınlanıyor.

8

9. Bir fotoğrafçının ömründe bir defa yakalayabileceği bir kare, yıldırım gökkuşağı ile dans ediyor.

9

10. Tam daire bir gökkuşağı gibi görünen bu şey bir güneş halesi ve son derece nadir görülüyor.

10

11. Kar birikintisinin bu şekilde üst üste kıvrılarak oluşturduğu şekle kar rulosu veya kar donutu deniyor. Her zaman görmeniz olası değil.

11

12. Biyolüminesans planktonların parıltısı bu kumsalı adeta bir masal diyarına çevirmiş.

12

13. Ani donma sonucu göl üzerinde ortaya çıkan buz kırıkları...

13

14. Ormanlar sadece karada mı olur? İşte Cape Town’daki su altı ormanı.

14

15. Sabah çiyinden nasibini alan bir uğur böceği.

15

16. Bir gökkuşağından daha güzel olan şey nedir? Elbette iki gökkuşağı.

16

17. Üfleyince uçmasına alıştığımız kara hindiba ıslanınca bir başka güzel görünüyor.

17

18. Elle boyanmış gibi görünen bu ağaç aslında ormanın en neşeli ağacı olan gökkuşağı okaliptüsü.

18

19. Bu donmuş hava kabarcıklarının esas sebebi bakterilerin ürettiği metan gazı.

19

20. Pele’nin saçı veya Cadı saçı olarak bilinen bu fenomen, damlayan lavın rüzgar tarafından uzatılıp cam telleri haline getirilmesiyle oluşur.

20

21. Işığın buz kristalleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan optik bir fenomen: Işık direkleri.

21

22. Çölde tuz kristallerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan nadide bir yapı: Çöl gülü.

22

23. Çok nadir meydana gelen “top şimşek,” normal yıldırım gibi çakmaz, bunun yerine havada yavaşça süzülür. Çapı 3 metre kadar olabilir ve çok büyük hasarlar verebilir.

23


Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Çifte ampute çocuk manken kendine hayran bıraktı!Çifte ampute çocuk manken kendine hayran bıraktı!
Hayatlarının aşkını zamansız kaybeden 21 ünlü isim!Hayatlarının aşkını zamansız kaybeden 21 ünlü isim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler nadir görülen doğa olayları doğa ilginç olaylar doğa olayları doğal afet

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

Abdurrahim Albayrak'a şok ceza

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 saat suda kaldı balıkçılar kurtardı

10 saat suda kaldı balıkçılar kurtardı

Çifte ampute çocuk manken kendine hayran bıraktı!

Çifte ampute çocuk manken kendine hayran bıraktı!

Hayatlarının aşkını zamansız kaybeden 21 ünlü isim!

Hayatlarının aşkını zamansız kaybeden 21 ünlü isim!

O akım Türkiye'yi de ele geçirdi!

O akım Türkiye'yi de ele geçirdi!

Zenginden alıp fakire veriyordu, sonu fena oldu!

Bankacı Robin Hood'un sonu fena oldu!

Üzerine hızla gelen otomobilden son anda kaçtı

Canını zor kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.