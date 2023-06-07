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Bir ay içinde ikinci vaka! Çinli fenomen canlı yayında içki içme yarışı yaptı... Şişe şişe içince hayatını kaybetti

07.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli sosyal medya fenomeni 27 yaşındaki Zhong Yuan Ge, canlı yayında açtığı medyan okuma sırasında şişe şişe içki içti. Aşırı alkol tüketiminden hayatını kaybeden fenomen isim çevrimiçi bir içki yarışmasını canlı yayınladıktan sonra bir ay içinde ölen ikinci kişi oldu.

Bir ay içinde ikinci vaka! Çinli fenomen canlı yayında içki içme yarışı yaptı... Şişe şişe içince hayatını kaybetti

27 yaşındaki Çinli fenomen Zhong Yuan Ge, son dönemde trend haline gelen sosyal medya canlı yayınındaki içki yarışını denedi. Canlı yayın sırasında bir köşede beklettiği alkol şişelerinden içkileri bardağına dolduran fenomen isim canlı yayını kapattıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Ölümü, borçlarını ödemek için para kazanmaya çalıştığını söyleyen eşi tarafından Çin medya kuruluşu Jimu News tarafından doğrulandı.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ VAKA OLDU

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Bu, canlı yayın yapan 34 yaşındaki ‘Sanqiange’ isimli sosyal medya fenomeninin TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de aşırı miktarda alkol tükettiği görüldükten kısa bir süre sonra ölü bulunmasının ardından bir ay içindeki ikinci olay olarak kayıtlara geçti.

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Yerel medya kuruluşu Southern Metropolis Daily'ye göre, iki fenomen isim birbirlerini tanıyordu ve Zhong Yuan Ge, daha az alkol tüketme sözü verdiği iddia ederek vefat eden fenomenin cenazesine bile katılmıştı.

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alkol sosyal medya Çin alkol koması içki

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