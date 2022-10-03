HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

03.10.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyünde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır sularının akmaması nedeniyle perişan halde. Muhtara ulaşamadıklarını ifade eden köylüler bir an önce sorunun çözülmesini istiyor. Konuyla ilgili konuşan 12 yaşındaki Ramazan Can Çatalbaş, "Annem ‘Sular akmıyor, yıkanamıyoruz’ diye muhtarı aramıştı. Muhtar da anneme 'Gidin, çeşmede banyonuzu yapın' diye cevap verdi." ifadelerini kullanarak sürekli muhtarı aradıklarını ve bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Bir aydır suyu akmayan köylüler perişan oldu! Muhtar telefonları açmıyor... "Anneme 'çeşmede yıkanın' dedi"

Sarılar köyünün Muradiye Mahallesi'ne bağlı Bucaklı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, bir aydır sularının akmadığını iddia etti. Su ihtiyaçlarını köy çeşmesinden karşılayan vatandaşlar, sularının biran önce akmasını talep etti. Okuldan geldikten sonra ders yapmadan önce hayvanlarını suladığını söyleyen Ramazan Can Çatalbaş (12), “Bizim sularımız akmıyor. Köy muhtarımızı arıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor. Bizi sürekli aşağılıyor. Bizim büyükbaş havanlarımız var. Her gün bu çeşmeden su çekerek hayvanlarımızı suluyorum. Ben bir de öğrenciyim, okuldan gelince ders mi yapacağım, yoksa hayvanları mı sulayacağım?” diye konuştu.

AW726788_02

'MUHTAR, ANNEME 'ÇEŞMEDE YIKANIN' DEDİ

Sürekli muhtarı aradıklarını ve bir sonuç alamadıklarını söyleyen Çatalbaş; “Bir defasında annem ‘Sular akmıyor, yıkanamıyoruz’ diye muhtarı aramıştı. Muhtar da anneme 'Gidin, çeşmede banyonuzu yapın' diye cevap verdi. Biz hangi çağda yaşıyoruz. Babam işten geliyor, banyo yapamadığı için tozuyla yatmak zorunda kalıyor” dedi.

Kuraklık krizi büyüyor! İspanya'nın Sevilla şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı... Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasakKuraklık krizi büyüyor! İspanya'nın Sevilla şehrinde suyun kullanımı kısıtlandı... Temel ihtiyaçlar dışında kullanmak yasak

'ÇOCUKLAR DIŞARIDA YIKANIYOR'

Köy çeşmesinden sürekli su taşıdıklarını anlatan Lütfiye Çatalbaş ise, “Çocukları dışarıda yıkamak zorunda kalıyorum” dedi. Muhtarın sorunla ilgilenmediğini öne süren Çatalbaş, “Sürekli muhtarla görüşmeye çalışıyoruz. Bizim telefonlarımıza bakmıyor. Görüştüğümüzde de 'elektriklerimiz kesik' diye cevap veriyor. Bizim buranın sularını güneş enerji panellerine bağlamışlar. Köyün diğer kesimlerinde sular kesintisiz olarak akıyor ama bizim bulunduğumuz bölgedeki yedi eve su gelmiyor” ifadelerini kullandı. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını aktaran Lütfiye Çatalbaş, "8 tane büyükbaş hayvanımız var. Sularımız akmadığı için sürekli bu çeşmeden su çekerek hayvanlarımızı sulamak zorunda kalıyoruz” dedi.

AW726788_01

'EVLADIM GİTMEK ZORUNDA KALDI'

Köy sakinlerinden Asiye Çatal da, evlerinde su olmadığı için misafirliğe kimsenin gelmediğini belirterek, “Kayseri’de yaşayan çocuklarım var. Su olmadığı için onlar da gelmiyor. Yanımda kalan bir evladım vardı. O da su sorunundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Birçok yere müracaat ettik fakat bir sonuç alamadık. Kullandığımız suyu köy çeşmesinden getiriyoruz, içme suyunu da araçla gidip başka yerlerden temin ediyoruz” diye konuştu. Asiye Çatal sularının altı ayda iki defa aktığını ifade ederek, “Muhtarı sürekli aramaktan bıktık. Telefonlarımıza bakmıyor. Görüştüğümüzde de 'elektrik faturaları ödenmedi' diyor. Eğer paraları halk ödemiyorsa halkın sorunu, eğer halk ödüyor da muhtar ödemiyorsa muhtarın sorunu. Muhtar bu işe bir çare bulacak. Muhtarın sorununu ben susuz kalarak mı çekeceğim” şeklinde konuştu. Köy muhtarı ise iddialarla ilgili açıklama yapmak istemedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurduSon dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu
Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılarSosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! 'Devletin içinden bilgi geldi'
Anahtar Kelimeler:
Muhtar su çeşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlatıyor!

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...

Milyonlarca EYT'liye emeklilik yolu! Primi eksik olanlar...

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar... Ardından sosyal medyadan da küfür ve hakaret yağdırdılar

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

Kılıçdaroğlu "Utanmıyor musunuz" diyerek çıkışmıştı! Bakan Soylu'dan 'terörist' açıklaması

Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı

Akıllardaki soru yanıt buldu! İşte Putin'in sıradaki planı

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

Her yerde aranıyorlardı bu halde bulundular…

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.