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'Bir daha baba olamadım' Yenidoğan soruşturmasında göz yaşartan detay: 'Çocuğumun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.10.2024 08:01
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Türkiye sağlık tarihinin en büyük skandallarından biriyle karşı karşıya. Para uğruna masum bebeklerin canına kıyan Yenidoğan çetesi onlarca ailenin hayatını mahvetti. Mağdurlardan biri olan Kaya ailesinin başına gelenler ise pes dedirtti. Mehmet Hanifi Kaya durumu iyi olan bebeğinin 3 gün sonra bisküvi kutusunda cenazesini aldığını belirterek, 'Bir daha baba olamadım' dedi.

'Bir daha baba olamadım' Yenidoğan soruşturmasında göz yaşartan detay: 'Çocuğumun cenazesini bisküvi kutusunda verdiler'

Yenidoğan çetesinin mağdurlarından Mehmet Hanifi Kaya, "Eşim 26 haftalık hamileyken, Esenler Güney Hastanesi'nde acilen sezaryene alındı. İlk gün bana bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. 3 gün sonra cenazesini bisküvi kutusunda verdiler" dedi.

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KAN DONDURAN SORUŞTURMA

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da haksız kazanç için bebekleri gereksiz yere önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımına yatırıp öldüren 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. Fırat Sarı'nın yönettiği çete tarafından mağdur edilen aileler bir bir ortaya çıkıyor. Davada müşteki sıfatıyla yer alan 10 aileden biri olan Kaya Ailesi yaşadıkları acı günleri anlattı.

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"CENAZESİNİ BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERDİLER"

Akşam'da yer alan habere göre, 2.5 yıldır evli olduklarını söyleyen Mehmet Hanifi Kaya, 13 Kasım 2023'te eşi Zeynep Kaya'nın 26 haftalık hamileyken tansiyonunun çıkmasıyla Esenler Güney Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Eşinin apar topar sezaryen ameliyatına alındığını belirten Mehmet Hanifi Kaya şunları söyledi: "Hastaneye vardığımızda bize hiçbir şey sormadan bebeği sezaryen ile almışlardı bile. Biz ambulansın arkasından gelene kadar doğum gerçekleşmiş. Sonra hastaneden bize '8 bin TL verirseniz tedaviye başlarız' dediler. Parayı denkleştirip verdik. İlk gün bana bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. 16 Kasım'da tekrar arayıp çocuğun öldüğünü söylediler. Cenazesini bisküvi kutusunda verdiler."

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"BİR DAHA BABA OLAMADIM"

Baba Kaya, bebeklerini kaybetmelerinin psikolojilerini bozduğunu ve olaydan sonra bir daha çocuk sahibi olamadıklarını söyledi. Kaya, "Sorumlular kimse herkesten şikayetçiyim. Ben baba olamadım. Katil bunlar" diyerek isyan etti.

"SGK'DAN PARA ALMAK İÇİN MİNİCİK CANA KIYDILAR"

Amca Hacı Kaya da, "4 gün yaşattıkları bebeği bilerek öldürdüler. SGK'dan para almak için minicik cana kıydılar. Bu işin sonuna kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

HASTANE DEĞİL TİCARETHANE

Mehmet Hanifi Kaya, iddianamede yer alan ifadesinde, "Ben hastaneye girdiğimde beni direkt veznede çalışan adını bilmediğim bayan personeller karşıladı ve Zeynep Kaya'nın yakını siz misiniz diye sordular, bana eşimin ambulans ile hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil olarak doğuma aldıklarını söyleyerek benden 8 bin TL para istediler. Bana 4 bin TL'nin nakit olarak 4 bin TL'nin banka kartı ile ödenmesini istediler. Bana para karşılığında herhangi bir makbuz ya da işlem yapıldığına dair bir belge verilmedi. Geri kalan 4 bin TL'yi de banka kartından çektiler ve slip verdiler. İlk gün Dr. Songül Hanım bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Ertesi gün ise çocuğumun durumunun iyi olmadığı bilgisini verdi. Üçüncü gün olan 16 Kasım 2023 günü gece 04.00 sıralarında da çocuğumuz vefat etti."

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