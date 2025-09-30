Bir dilim asla yetmez! İşte lezzet bombası efsane havuçlu kek tarifi

Issız adam keki olarak da bilinen havuçlu kek deyince akla ilk olarak tarçının sıcacık kokusu, havucun kattığı nemli ve yumuşacık doku ve cevizle birleşen o nefis tat geliyor. Biz de bunun için havuçlu tarçınlı kek yapmayı kolaylaştıracak ürünlerden bir seçki hazırladık. Undan yağa, baharatlardan fırın kalıplarına kadar işinizi hızlandıracak ve lezzeti artıracak bu ürünlerle mutfağınızda ıssız adam kekinin tadını çıkarmak çok daha keyifli hale gelecek. İşte, “Bunu sen mi yaptın?” dedirtecek bir kek çıkartan malzemeler...

Havuçlu tarçınlı kek malzeme listesi

3 adet yumurta

1 bu bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı bitkisel sıvı yağ

Bir tatlı kaşığı vanilya özü ya da 1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tutam karbonat

1 tutam tuz

3 adet rendelenmiş havuç

1 çorba kaşığı tarçın

30 ila 40 gr arası çekilmiş ceviz

Yarım muskat (opsiyonel)

Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri, şeker iyice eriyinceye kadar çırpın. Vanilin özünüz varsa bu aşamada ekleyin yoksa karışıma süt ve sıvı yağı ekleyip bir süre daha çırpın.

Yaş karışıma sırasıyla elenmiş un, kabartma tozu, bir tutam korbonat ve tuzu ekleyip çırpın. (Vanilin özünüz yoksa bu aşamada vanilini ekleyin.)

3 adet havucu rendeleyin ve cevizleri ince olacak şekilde çekin ya da doğrayın. Ardından havuçları, tarçın ve muskat rendesini da karışıma ekledikten sonra havası inmesin diye bir spatula ile katlayarak karıştırın.

Kek kalıbınızın her yerinin çok iyi yağlayın ve sonrasında kalıba harca alın.

Keki önceden alt üst olarak 170 °C ye ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Bu kekin en önemli noktası içinin çok kuru olmaması, bu yüzden keki fırında bıçakla kontrol edin ve pişmişse ve hafif ıslaksa çıkarın.

Tamamen soğuduğunda ise keserek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Tarifte kullanılan malzemeler

1. Tatlıları lezzetlendiren: Balküpü Toz Şeker (1 kg)

Balküpü’nün 1 kilogramlık doğal toz şekeri, hem tatlılarınızda hem de çay ve kahvelerinize ekleyebileceğiniz ideal bir şeker seçeneği. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen toz şeker, en doğal haliyle mutfağınıza geliyor ve enfes tarifler yaratmanıza destek oluyor. Tadıyla çay saatlerini daha keyifli hale getirirken her türlü kek çeşidi için de mükemmel sonuçlar elde etmenizi destekliyor. Nemli ortamlarda muhafaza edilmediğinde uzun süre tazeliğini koruyan ürün, fazla şeker kullanmayanlar için müthiş bir alternatif!

Kullanıcılar ne diyor?

“Balküpü hep aynı kalite, tereddüte gerek yok, tercih edilebilir.”

“Pancar şekerinden üretildiğini belirten ve öyle olduğuna güvendiğimiz markalardan biri.”

Balküpü toz şekerin yanında Balküpü 3 kg Toz Şeker almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Tarife yumuşaklığını veren: Sütaş Yarım Yağlı Süt (12x1 lt)

Havuçlu tarçınlı kekin temel malzemelerinden biri olan süt, Sütaş kalitesiyle hem taze hem de dengeli bir tat sunuyor. Yarım yağlı olması sayesinde hafif ama yumuşacık bir yapı yakalayabilirsiniz. 12’li paketiyle uzun süre taze süt keyfi yaşatan Sütaş süt, mutfağınızda hem tatlı hem de çeşitli içecek tariflerinizin vazgeçilmezi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

“O kadar memnunum ki başka yerden süt almıyorum. Son tüketim tarihi de epey geç. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.”

“Zamanında geldi. Zaten bildiğimiz bir lezzet.”

Sütaş sütün yanında Pınar Tam Yağlı Süt almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Kekin nemli olması için: Komili Ayçiçek Yağı (2 l)

Havuçlu tarçınlı kekin nemli ve hafif yapısını yakalamanın sırrı kaliteli bir yağdan geçiyor. Komili Ayçiçek Yağı ise hem günlük yemeklerde hem de tatlılarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Glütensiz yapısıyla herkes için uygun olan ürün, keke ekstra hafiflik ve lezzet katıyor. 2 litrelik şişesiyle uzun süre kullanım imkanı sunan yağ, mutfakta elinizin altında bulunması gereken temel malzemelerden biri.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün zaten en kaliteli yağlardan biri, buradan daha uygunu aldım.”

“Güzel ve kaliteli bir ürün, tavsiye ederim. Sorunsuz alışveriş, teşekkürler Amazon.”

Komili ayçiçek yağının yanında Yudum Ayçiçek Yağı almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Tatlı dengesi için en güzel destek: Dr. Oetker Sıvı Aroma Verici Vanilya (2x38 ml)

Havuçlu tarçınlı keki bir üst seviyeye taşıyan gizli kahramanlardan biri de vanilya! Dr. Oetker’in sıvı vanilya aromasının diğer malzemelerle bütünleştiğinde ortaya çıkan tatlı ve dengeli lezzeti güçlendiriyor. Pratik şişe tasarımıyla ölçülü bir şekilde dökmesi de kolay olan ürün, ani aksiliklere yer vermiyor. Kokusu mis gibi tadı da yumuşacık olan vanilya, kekinde küçük bir dokunuşla büyük bir etki yaratmak isteyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ben çok beğeniyorum, kullandığım bir ürün, bunu kullandığımda tatlı ve kekler çok beğeniliyor. Ben 1 çay kaşığı kadar kullanıyorum en fazla, yoğun olduğu için yeterli geliyor.”

“Evde çikolata yapımında kullandım. Çikolatalarıma hoş bir tat ve aroma kattı.”

Dr. Oetker vanilyanın yanında Tunalı Lokman Hekim Vanilya Özütü almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Enfes kekler için: Sinangil Un (5 kg)

Her türlü hamur işlerinde fark yaratacak Sinangil Un, harika kabaran kekler ve poğaçalar yapmanıza olanak tanıyor. Bu un, özellikle kek ve poğaça yapımında ürünlerin daha iyi kabarmasına yardımcı oluyor ve gevreklik kazandırıyor. Profesyonel ya da amatör fark etmez, mutfağa giren herkesin severek kullandığı ürün, hamur işlerinizde daha iyi sonuçlar elde etmeniz için ideal bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün zaten kullandığımız kaliteli bir un. Karton kutu içerisinde ekstra poşetlenmiş şekilde geliyor. Patlama, yırtılma vs. yoktu.”

“Kendi özel krebimi yaptım, her zamanki gibi gayet güzel oldu, tavsiye ederim.”

Sinangil unun yanında Hanzade Bitkisel Karbonat almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Tariflerin gizli kahramanı: Kenton Hamur Kabartma Tozu (3x15 Adet)

Havuçlu tarçınlı kekin güzelce kabarıp pofuduk olması için hamur kabartma tozunun kalitesi çok önemli. Kenton’un bu tek kullanımlık paketleri ise hem pratik hem de garantili sonuç veriyor. Her biri 10 gramlık 15 paket halinde geldiği için ölçü derdi yaşamıyorsunuz. Pastadan keklere, tüm hamur işlerinde güvenle kullanılabilen kabartma tozunun dolapta beklerken nem almaması da ayrı bir artı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Taze ürün gönderildi.”

“Çok güzel ürün, paketleme de çok iyiydi.”

Kenton hamur kabartma tozunun yanında Mayi İyotlu İnce Doğal Tuz almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Sıcak aromasıyla lezzeti yükselten: Knorr Baharat Serisi Tarçın (2x40 g)

Issız Adam kekinize hafif baharatlı ve mis gibi bir aroma katmak istiyorsanız Knorr’un toz tarçını harika bir tercih! Özellikle havuçlu tarçınlı keke eklediğinizde hem kokusuyla hem de tadıyla tarife bambaşka bir boyut kazandırıyor. Kekine tatlı bir dokunuş eklemek isteyenlerin dolabında mutlaka bulunması gereken Knorr tarçın, yoğun aroması ve tazeliği sayesinde tarifinize nefis bir aroma katacak.

Kullanıcılar ne diyor?

“Knorr bir dünya markası ve güvenilir. Şurada burada satılan tarçın tozunun içinde başka ne var belli değil, onun için Knorr baharatları tercih ediyorum.”

“Piyasadaki en kaliteli baharat markası. Tadı, kokusu, rengi gayet güzel.”

Knorr tarçın tozunun yanında Wefood Organik Seylon Tarçın Tozu almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Kekin aromasını zenginleştiren: Malatya Pazarı Ceviz İçi (150 g)

Havuçlu tarçınlı kekin vazgeçilmez tamamlayıcısı ceviz, hem enfes bir aroma katıyor hem de besleyici yapısıyla öne çıkıyor. Küçük bir miktarının bile bambaşka bir lezzet katmaya yettiği Malatya Pazarı Ceviz İçi de yüksek antioksidan içeriğiyle sağlıklı yağlar, lifler ve vitaminler açısından zengin bir seçenek sunuyor. Tatlılarda olduğu kadar salata gibi farklı tariflerin içinde de kullanabileceğiniz bu ceviz, kekinize hem çıtır bir doku hem de daha yoğun bir tat kazandırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tadı acı değil, gayet lezzetli ve kaliteli.”

“O kadar taze ki gerçekten bayıldım ya teşekkür ederim.”

Malatya Pazarı ceviz içinin yanında Hayfene Tane Muskat almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Kekin eşit pişmesini sağlayan: Tefal DeliBake Savarin Kek Kalıbı (28 cm)

Kekin kabarması, tam kıvamında pişmesi ve kolayca çıkması için iyi bir kalıp şart. Tefal DeliBake Savarin Kek Kalıbı, kelepçeli sistemi sayesinde keki parçalanmadan çıkarma imkanı sunuyor. Yapışmaz kaplaması ile temizliği de oldukça pratik olan kalıbın tabanı, servis tabağı olarak da kullanılabiliyor. Karbon çelik yapısıyla uzun ömürlü olan Tefal kalıp, havuçlu tarçınlı kekinizi her defasında mükemmel şekilde hazırlamanıza yardımcı oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“İyi bir üç parçalı kalıp: Taban ve iki dış parça, birinde kekler için delik var, diğerinde yok. Diğerlerinde olduğu gibi sızmayacak bir kek kalıbı arıyordum ve bu kalıp beklentilerimi karşıladı.”

“Her türlü hamur işini yapmak için 3-4 günde bir kullanıyorum. Yağsız kullanıldığında bile kalıba hiç yapışmıyor. Fiyatına göre kalitesi düşünüldüğünde oldukça uygun. Benim gibi acemi pasta şeflerine tavsiyem, tereddüt etmeyin, iyi bir alışveriş.”

Tefal kek kalıbının yanında Emsan Arya Kek Kalıbı almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Şık sunumların tamamlayıcısı: Paşabahçe Patisserie Kapaklı Ayaklı Pasta Servis Fanusu

Kek pişti, süslendi ve sıra geldi iyi bir şekilde sunmaya… Paşabahçe Patisserie Kapaklı Ayaklı Pasta Servis Fanusu, hem masanıza zarafet katıyor hem de tatlınızın hep taze kalmasını garantiliyor. Dayanıklı cam malzemesi sayesinde uzun süre kullanılabilen fanus, davet sofralarına modern bir dokunuş getiriyor. Kapaklı yapısı ile kekinizi korurken ayaklı tasarımıyla da sunumunuzu göz alıcı hale getiren servis tabağı, misafir ağırlarken her açıdan servis kolaylığı yaşatıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Gayet güzel ambalajlanmış şekilde ve sorunsuz teslim aldım. Kullanışlı ve şık bir ürün.”

“Çok güzel paketlemişler ve çok şık, Misafir için çok şık olur.”

Paşabahçe kek fanusunun yanında Porland Keya Kek Servis Takımı almak isterseniz buraya tıklayın.

