Bir dilim asla yetmez! İşte lezzet bombası efsane havuçlu kek tarifi

Issız adam keki olarak da bilinen havuçlu kek deyince akla ilk olarak tarçının sıcacık kokusu, havucun kattığı nemli ve yumuşacık doku ve cevizle birleşen o nefis tat geliyor. Biz de bunun için havuçlu tarçınlı kek yapmayı kolaylaştıracak ürünlerden bir seçki hazırladık. Undan yağa, baharatlardan fırın kalıplarına kadar işinizi hızlandıracak ve lezzeti artıracak bu ürünlerle mutfağınızda ıssız adam kekinin tadını çıkarmak çok daha keyifli hale gelecek. İşte, “Bunu sen mi yaptın?” dedirtecek bir kek çıkartan malzemeler...
Afiyet olsun!
Balküpü’nün 1 kilogramlık doğal toz şekeri, hem tatlılarınızda hem de çay ve kahvelerinize ekleyebileceğiniz ideal bir şeker seçeneği. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen toz şeker, en doğal haliyle mutfağınıza geliyor ve enfes tarifler yaratmanıza destek oluyor. Tadıyla çay saatlerini daha keyifli hale getirirken her türlü kek çeşidi için de mükemmel sonuçlar elde etmenizi destekliyor. Nemli ortamlarda muhafaza edilmediğinde uzun süre tazeliğini koruyan ürün, fazla şeker kullanmayanlar için müthiş bir alternatif!
Havuçlu tarçınlı kekin temel malzemelerinden biri olan süt, Sütaş kalitesiyle hem taze hem de dengeli bir tat sunuyor. Yarım yağlı olması sayesinde hafif ama yumuşacık bir yapı yakalayabilirsiniz. 12’li paketiyle uzun süre taze süt keyfi yaşatan Sütaş süt, mutfağınızda hem tatlı hem de çeşitli içecek tariflerinizin vazgeçilmezi olacak!
Havuçlu tarçınlı kekin nemli ve hafif yapısını yakalamanın sırrı kaliteli bir yağdan geçiyor. Komili Ayçiçek Yağı ise hem günlük yemeklerde hem de tatlılarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Glütensiz yapısıyla herkes için uygun olan ürün, keke ekstra hafiflik ve lezzet katıyor. 2 litrelik şişesiyle uzun süre kullanım imkanı sunan yağ, mutfakta elinizin altında bulunması gereken temel malzemelerden biri.
Havuçlu tarçınlı keki bir üst seviyeye taşıyan gizli kahramanlardan biri de vanilya! Dr. Oetker’in sıvı vanilya aromasının diğer malzemelerle bütünleştiğinde ortaya çıkan tatlı ve dengeli lezzeti güçlendiriyor. Pratik şişe tasarımıyla ölçülü bir şekilde dökmesi de kolay olan ürün, ani aksiliklere yer vermiyor. Kokusu mis gibi tadı da yumuşacık olan vanilya, kekinde küçük bir dokunuşla büyük bir etki yaratmak isteyenler için birebir!
Her türlü hamur işlerinde fark yaratacak Sinangil Un, harika kabaran kekler ve poğaçalar yapmanıza olanak tanıyor. Bu un, özellikle kek ve poğaça yapımında ürünlerin daha iyi kabarmasına yardımcı oluyor ve gevreklik kazandırıyor. Profesyonel ya da amatör fark etmez, mutfağa giren herkesin severek kullandığı ürün, hamur işlerinizde daha iyi sonuçlar elde etmeniz için ideal bir tercih.
Havuçlu tarçınlı kekin güzelce kabarıp pofuduk olması için hamur kabartma tozunun kalitesi çok önemli. Kenton’un bu tek kullanımlık paketleri ise hem pratik hem de garantili sonuç veriyor. Her biri 10 gramlık 15 paket halinde geldiği için ölçü derdi yaşamıyorsunuz. Pastadan keklere, tüm hamur işlerinde güvenle kullanılabilen kabartma tozunun dolapta beklerken nem almaması da ayrı bir artı!
Issız Adam kekinize hafif baharatlı ve mis gibi bir aroma katmak istiyorsanız Knorr’un toz tarçını harika bir tercih! Özellikle havuçlu tarçınlı keke eklediğinizde hem kokusuyla hem de tadıyla tarife bambaşka bir boyut kazandırıyor. Kekine tatlı bir dokunuş eklemek isteyenlerin dolabında mutlaka bulunması gereken Knorr tarçın, yoğun aroması ve tazeliği sayesinde tarifinize nefis bir aroma katacak.
Havuçlu tarçınlı kekin vazgeçilmez tamamlayıcısı ceviz, hem enfes bir aroma katıyor hem de besleyici yapısıyla öne çıkıyor. Küçük bir miktarının bile bambaşka bir lezzet katmaya yettiği Malatya Pazarı Ceviz İçi de yüksek antioksidan içeriğiyle sağlıklı yağlar, lifler ve vitaminler açısından zengin bir seçenek sunuyor. Tatlılarda olduğu kadar salata gibi farklı tariflerin içinde de kullanabileceğiniz bu ceviz, kekinize hem çıtır bir doku hem de daha yoğun bir tat kazandırıyor.
Kekin kabarması, tam kıvamında pişmesi ve kolayca çıkması için iyi bir kalıp şart. Tefal DeliBake Savarin Kek Kalıbı, kelepçeli sistemi sayesinde keki parçalanmadan çıkarma imkanı sunuyor. Yapışmaz kaplaması ile temizliği de oldukça pratik olan kalıbın tabanı, servis tabağı olarak da kullanılabiliyor. Karbon çelik yapısıyla uzun ömürlü olan Tefal kalıp, havuçlu tarçınlı kekinizi her defasında mükemmel şekilde hazırlamanıza yardımcı oluyor.
Kek pişti, süslendi ve sıra geldi iyi bir şekilde sunmaya… Paşabahçe Patisserie Kapaklı Ayaklı Pasta Servis Fanusu, hem masanıza zarafet katıyor hem de tatlınızın hep taze kalmasını garantiliyor. Dayanıklı cam malzemesi sayesinde uzun süre kullanılabilen fanus, davet sofralarına modern bir dokunuş getiriyor. Kapaklı yapısı ile kekinizi korurken ayaklı tasarımıyla da sunumunuzu göz alıcı hale getiren servis tabağı, misafir ağırlarken her açıdan servis kolaylığı yaşatıyor.
