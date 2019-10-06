Bir dönem 'Dünyanın en iyi davulcusu' olarak görülen efsanevi İngiliz müzisyen Ginger Baker hayatını kaybetti

Baker'ın 1966'da Eric Clapton ve Jack Bruce ile kurduğu Cream, rock müzik tarihinin en önemli gruplarından biri oldu.

Baker yıllar önce verdiği bir röportajda, "Benim yanıma yaklaşabilecek fazla davulcu yok" demişti.

Ginger Baker bir dönem "Dünyanın en iyi davulcusu" olarak görülüyordu.

Ginger Baker daha sonra bir süre Blind Faith ve Air Force adlı gruplarda da çaldı.

Nijeryalı müzisyen, albüm yapımcısı ve insan hakları savunucusu Fela Kuti'nin çalışmalarından etkilendi, 1973'te Nijerya'da bir stüdyo kurdu.

Paul McCartney and Wings, Band On the Run albümünü Lagos kentindeki stüdyoda kaydetmişlerdi.

Baker ise Eric Clapton ve Jack Bruce ile 2005'te yeniden bir araya gelmiş ve Cream'in unutulmaz üçlüsü, Londra'da Royal Albert Hall'da, New York'ta da Madison Square Garden'da bir dizi konser vermişlerdi.

Baker yıllar önce Rhythm dergisine verdiği mülakatta, "Gruptaki diğer müzisyenlerin çıkarttıkları seslerin kulağa güzel gelmesini sağlamak, davulcunun görevidir" demişti.

