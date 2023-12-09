Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Bir dönem ortaktılar! Avukatının açıklamalarına sinirlenen Nez Demir Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"

    Bir dönem ortaktılar! Avukatının açıklamalarına sinirlenen Nez Demir Polat çiftine ateş püskürdü... "Bizi Dilan mahvetti"

    09.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya'nın Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söylediği açıklaması Nez Demir'i çileden çıkarttı. Bir dönem Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olan Nez Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Bizi Dilan mahvetti" diyerek ateş püskürdü.

    Haklarında çıkan kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Dilan Polat ve Engin Polat çifti tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'nın ikiliye dair verdiği haberlerde sosyal medyada günlerce konuşuldu. Avukat Kaya, Engin Polat'ın namaza başladığını ve Dilan Polat'ın Kur'an okuduğunu söyledi. Hatta Dilan Polat'ın kendisine, elini silmemesini ve aynı yerden Engin Polat'ın da öpmesini istediğini söylediğini belirten Kaya'nın açıklamaları Dilan'ın eski ortağı Nez Demir'i çileden çıkarttı.

    "HAYATIMIZI MAHVETTİLER"

    3

    Eskiden Dilan Polat'la ortak olan Nez Demir sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla bir kez daha gündeme geldi. Ortaklıklarını bitirdikten sonra birbirlerine rakip olan Nez Demir ve Dilan Polat'ın arası açılmıştı.

    56

    Show Ana Haber'in haberine göre, Fenomenlere yönelik başlatılan incelemenin ardından mal varlığına el konulan Nez Demir, "Yok içeride namaza başladı. Yok içeride Kur'an okuyor. Elimi öptü ve aynı eli kocasına öptürdü. Bunlar nasıl muhabbetler? Ne yapalım arkadaşım? Yaşadığımız şeyin sebebi kim? Bu insanlar... Hayatımızı mahvettiler. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Altınlarım da altınlarım kolyem de kolyem. Yeter ya. Mütevazi yaşamak zor olmamalı. Bu kadar insanı zan altında bırakıp bu kadar insanın psikolojisini bu kadar insanın ticaretini bozup... Alkış mı tutalım? Ben kara para aklama nedir bilmem. Bahis nedir bilmem. Bu ilgili suçlarla hiçbir alakam olmadığını ben biliyorum. Kendimi biliyorum. Bu belirsizlik insanı çıldırtıyor. Hesaplarım tedbirli, yurt dışı yasağım var" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

    Eniştesi 'naylon fatura' demişti! 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı

     Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Onlarca kişi şikayetçi oldu

    Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Onlarca kişi şikayetçi oldu

     Para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum"

    Para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum"

     "Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı

    "Ben bir şey öğrendim" diyerek annesinin önünde twerk yaptı

     İnternetten sperm satın alıp hamile kaldı

    İnternetten sperm satın alıp hamile kaldı

     Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

    Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    9 Aralık Cumartesi: TV yayın akışı9 Aralık Cumartesi: TV yayın akışı
    ABD'deki kavunlarda ölümcül risk: Uzmanlardan korkutan uyarı geldiABD'deki kavunlarda ölümcül risk: Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
    Uzun zamandır bekleniyordu! Nihayet geliyorUzun zamandır bekleniyordu! Nihayet geliyor
    Anahtar Kelimeler:
    Dilan Polat nez demir
    En Çok Okunan Trend Haberler
    'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

    'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

    'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

    'Allah kuru iftiradan saklasın' demişti! Bakanlık Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti: Çocuk ve anne için destek süreci başladı

    Taytını aşağıya indirdi! Santimlerle limitte bıraktı

    Taytını aşağıya indirdi! Santimlerle limitte bıraktı

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    Kocası milyoner! Lüks yaşamını gösteriyor... 'Olumsuz yönleri' diyerek anlattı

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

    Bikini seçimi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örten çiçek motifi

    Bikini seçimi olay oldu! Sadece göğüs uçlarını örten çiçek motifi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Damadın eski sevgilisi düğünü bastı! Gelinin hareketi olay oldu

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

    Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

    Zor anlar yaşadı! Halteri yanlışlıkla boğazına düşürdü

    Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

    Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.