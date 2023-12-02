Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir 5 milyon TL'lik hesap özetini tek tek anlattı... Eniştesinin 'naylon fatura' iddialarına ateş püskürdü

Mal varlığına el konulduktan sonra hüngür hüngür ağladığı sosyal medya paylaşımları yapan fenomen Nez Demir, kendisini naylon fatura kesmekle suçlayan eski eniştesi Ömer Turgut ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın kavga görüntülerini ifşa edip ateş püskürdü. İkilinin kavga görüntülerinin yanında Dilan Polat'la ortalık yaptığı dönemdeki 5 milyon TL'lik hesap özetini anlattı.

"ALTLARI ÇOK KARANLIK"

Nez Demir kara para aklama, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'la bir süre ortaklık yaptığı için mal varlığına tebdir konuldu. Bir süre öncede eniştesiyle gündeme gelen Demir, eski enişte Ömer Turgut kendisi hakkında 500 bin TL naylon fatura kestiğine yönelik iddialarıyla gündem olmuştu. Eski enişte Ömer Turgut, "Özel harcamaların hepsi gider gibi gösteriliyordu. Engin ve Dilan Polat'ın 500 bin TL değerinde naylon fatura soktuğunu gördüm. Altları çok karanlıktı. Ben öğrenince apar topar markayı kapattılar" dedi.

DEMİR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kanal D Ana Haber'in haberine göre, eski eniştesinin naylon fatura iddialarını gündem getirmesi üzerine fenomen Nez Demir sessizliğini bozdu. Turgut'un işten çıkmak yerine şirketi kendi üstüne kurduğunu söyleyen Demir, "Sen o şirketi almaya çalışıyordun. Bana iyilik yapıyıordun ya sözde" dedi.

Ömer Turgut ve Sezgin Polat'ın kavga görüntülerini paylaşan Nez Demir, Dilan Polat'la ortalık yaptığı 2 yıllık süreçteki harcamalarını birbir anlattı.

2020 yılında başlayan ve 2022 yılında sona eren ortalıklarındaki harcamalar hakkında konuşan Demir, "Toplam ciro 5 milyon TL. Bunun içinde maaşlar, SGK'lar, giderler, alınan mallar... 12 aya bölün. Aylık 400 küsur bin lira. Giderler hariç. Şimdi benim ortak olduğum süreçte yapılan işlemler, hareketler bunlar. 2022 yılında şirtket zaten tasfiye sürecine girdiği için burada herhangi bir hareket yoktu.Bunlar vergi incelemesinde. Hem savcılık tarafından hem müfettiş incelemesinde. Bu şirket üzerinde herhangi bir kara para aklama, bahis, illegal işlemlerin olmadığı ortaya çıkacaktır" diye konuştu.