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    4. Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum"

    Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum"

    11.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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    Dilan ve Engin Polat çiftinin haklarında çıkan kara para aklama iddialarının sonrasında gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Sosyal medyada lüks hayatlarını sergileyen fenomenlerin paralarının kaynağı sorgulanmaya başlanmışken dolar ve euroları saçtığı videolarını çekerek paylaşan Neslim Güngen gündeme gelen fenomenlerden biri oldu. Güngen, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" diyerek gündem yaratmayı başardı.

    Dilan ve Engin Polat çiftinin sonrasında fenomenler mercek altındayken dolar ve euroları yerlere saçtığı paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Neslim Güngen, sosyal medyadan eleştiri oklarının yöneltilmesinden sonra kendisini savundu. Neslim Güngen Show Haber'e yaptığı açıklamasında, "Lütfen beni araştırın. Araştırın ki benim başarılarımı görün. 2014 yılından beri ben lüks bir araca biniyorum. Çünkü emeğimle yaptım. Alnımız ak. Bir şey varsa savunacağımız ben kendimi çıkar paşalar gibi savunurum. Yapmış olduğum bir yanlış varsa bunu hesabını devletime veririm" dedi.

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    DİLAN POLAT'I O YARATTI

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    Dilan Polat'ın doğum fotoğrafçılığı yaptığı dönemlerde icralık olduğunu iddia eden Güngen, Polat'ın yanına gelerek destek istediğini söyledi. Dilan Polat'ın güzellik merkezi açabilmek için kendisinden eğitimler aldığını belirten fenomen Neslim Güngen, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. 'Neden olmasın ben sana destek olurum' dedim. Cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım. Onun bu sektöre girmesini sağladım" diye konuştu.

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    Eurolu dolarlı paylaşımları nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Güngen paylaşımlarını ise, "Sosyal medya algoritması etkileşimle döndüğü için o dönemde de dünyada viral olan videolarda paralar saçıyorlardı. Keşfet düşüyordu. Ben hiçbir şey aklamadım. Devletime de çatır çatır vergimi verdim. İyiler kötüler ayıklanacak. İncelesinler hiçbir şeyimiz bulamazlar" ifadelerini kullandı.

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    sosyal medya Dilan Polat Neslim Güngen fenomen
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