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    4. Polatlar'ın ardından gözler onlara çevirmişti! Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması... Onlarca kişi şikayetçi oldu

    Polatlar'ın ardından gözler onlara çevirmişti! Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması... Onlarca kişi şikayetçi oldu

    11.11.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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    Güzellik merkezi sahibi fenomenler Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasından sonra yakın markaja alındı. Fenomenler sosyal medya hesaplarında temizliğe giderken daha yakın bir takiple attıkları her adım incelenmeye başlandı. O fenomenlerden biri olan Nevre Bilem bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Onlarca kişi "Nevra Bilem bizi dolandırdı" diyerek suç duyurusunda bulundu.

    Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Lüks hayatını sosyal medyadan paylaşan fenomen sık sık külçe külçe altınlarla paylaşım yapıyordu. Eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem olan fenomen bu kez dolandırıcılık iddialarının odağındaki isim oldu.

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    Sosyal meyda hesaplarından her gün yeni bir reklam yayınlayan fenomen Nevra Bilen'in reklam dolandırıcılığı yaptığı iddia edildi. Onlarca kişi soluğu karakollarda alarak fenomen Nevra Bilem'i şikayet etti.

    "BU ŞAHIS SADECE PARASINA BAKIYOR"

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    Show Haber'den İhsan Yalçın'ın haberine göre, hakkında daha öncesinde dolandırıcılık suçlaması yapılan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabından sürekli reklam yayınladığı ve Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olduğu iddia edildi.

    dilan nevra

    Bilem'in mağdurlarından olduğu iddia edilen bir kadın, "Bir gün gene hikayesini gördüm. 'Bedava tatil için butona basıp numaranızı bırakabilirsiniz' yazıyordu. Ben de şansımı denemek istedim ve butona bastım. 15 gün sonra aradığımızda olayın içinde bedava tatilin olmadığını ve devremülk satmak istediklerini gördük. Bu şahıs sadece parasına bakıyor" dedi.

    TEK TEK ENGELLEDİ

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    Fenomen isim bedava tatil reklamından birkaç ay sonra ise bu kez takipçilerinin karşısına bir mobilya reklamıyla çıktı. Reklamı görerek şipariş verdiğini ama paraları da iddiaya göre akrabasının hesabına gönderttiğini söyleyen kadın, "Bir firma sizinle anlaşma yapıyorsa firmanın hesabına atılması lazım. Sen neden kaynının hesabına attırıyorsun bu parayı?" diye konuştu.

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    Dolandırıldığını iddia eden kadın kendisiyle aynı durumu yaşayanların Nevra Bilem'e sosyal medya üzerinden mesaj attıklarını söyleyerek, "Beni bile Instagram üzerinden engelledi" dedi. Fenomen ismin engellediği dolandırıldığını iddia eden kişiler soluğu karakolda alarak Nevra Bilem'den şikayetçi oldu.

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    dolandırıcılık fenomen
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