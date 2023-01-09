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Bir garip cinsiyet öğrenme partisi daha! Renk körü baba, bebeğini cinsiyetini anlayamadı

09.01.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jenna Cowan isimli bir kadın bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için düzenlediği partiyi TikTok hesabından paylşamaya karar verdi. 25 haftalık hamile olan anne bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için konfeti patlattı. Büyük bir sevinç yaşadığı sırada eşinin tepki vermediğini fark eden Cowan sürprizi sırasında baba adayının renk körü olduğunu unuttuğu için ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Son dönemlerde bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan anne ve baba adayları sıklıkla cinsiyet öğrenme partisi düzenliyor. Özellikle sosyal medyadan yapılan cinsiyet öğrenme partilerinde çılgın fikirler adeta rekabet ediyor. Son olarak TikTok’ta 2.8 milyon izlenmeye ulaşan cinsiyet öğrenme partisi herkesi şaşırttı. Eşinin renk körü olduğunu unutan anne adayının düzenlediği cinisyet öğrenme partisi sadece kendisine yaradı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Jenna Cowan’ın cinsiyet öğrenme partisi hesapladığı gibi gitmedi. Eşinin renk körü olduğunu unutan anne adayı TikTok’tan paylaştığı anlara, “Cinsiyetimizin açıklanması sırasında erkek arkadaşımın renk körü olduğunu unutan ben değilim" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü konfeti patlatan adamın ifadesiz suratına bakarken kızı olduğunu öğrendiğindeki mutluluğuna dikkat çekti.

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