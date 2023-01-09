Bir garip cinsiyet öğrenme partisi daha! Renk körü baba, bebeğini cinsiyetini anlayamadı

Son dönemlerde bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan anne ve baba adayları sıklıkla cinsiyet öğrenme partisi düzenliyor. Özellikle sosyal medyadan yapılan cinsiyet öğrenme partilerinde çılgın fikirler adeta rekabet ediyor. Son olarak TikTok’ta 2.8 milyon izlenmeye ulaşan cinsiyet öğrenme partisi herkesi şaşırttı. Eşinin renk körü olduğunu unutan anne adayının düzenlediği cinisyet öğrenme partisi sadece kendisine yaradı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

Jenna Cowan’ın cinsiyet öğrenme partisi hesapladığı gibi gitmedi. Eşinin renk körü olduğunu unutan anne adayı TikTok’tan paylaştığı anlara, “Cinsiyetimizin açıklanması sırasında erkek arkadaşımın renk körü olduğunu unutan ben değilim" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü konfeti patlatan adamın ifadesiz suratına bakarken kızı olduğunu öğrendiğindeki mutluluğuna dikkat çekti.