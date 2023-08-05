Bir gören bir daha baktı! Anne ve kızının ayırt etmekte zorlandılar... “Hangisi anne hangisi kızı?”

19 yaşındaki Dou ve 39 yaşındaki Yin isimli anne ve kızı TikTok’ta yaklaşık 713 bin takipçiye sahip olmalarıyla bir anda fenomene dönüştü. İkili sosyal medyadan sıklıkla dans ettikleri, yemek yaptıkları ve yemek tezgahında satış yaptıkları anlarda çekilen videolarını paylaşarak ünlendi. 39 yaşındaki Yin bir de genç görünümü sayesinde kullanıcıların ilgisini çekti. İkili gerçek yaşlarını paylaştıkları bir videoda 39 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Son olarak TikTok’ta dans ederken çekilen bir gönderisini paylaşan ikili yine gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN ÇOK KONUŞULDU

İkilinin dans ettikleri gönderi 2.3 milyon beğeni ve binlerce yorum yer aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı annenin gerçek yaşına şaşırırken “Siz kardeş gibisiniz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Vay canına ne kadar genç görünüyor” yorumunu yaptı.