Evlerinin altından asırlık gizli mağara çıktı! “Gördüğümüzde gerçekten çok heyecanlandık”

Nottinghamshire'ın Sherwood bölgesinde kiralık ev tutan öğrenciler Daniella Gray, Stephanie Bennett ve Ria Champaneri’ye 1800’lü yıllardan kalan mülklerinde ilginç bir keşfe imza attılar. Evlerine tadilat için gelen işçilerin bahçede bulunan bir kapağı açmasıyla öğrencilerin karşısına bir merdiven çıktı. Evin alt kısmına doğru ilerleyen merdivenler asırlık bir mağaraya çıkıyordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTILAR

Öğrencilerden Stephanie Bennett mağarayı ilk keşfettiklerinde korkudan aşağıya inemediklerini söyleyerek, “Bu büyük bir mağara değildi. İlk gördüğümüzde oldukça heyecanlandık. Hepimiz bulabileceklerimizden korktuğumuz için aşağıya inmek konusunda zorlandık. Sonunda başardığımızda ise bir mağara karşımıza çıktı. Bu heyecan verici” dedi.

Nottingham Kent Konseyi arkeolog vekili Scott Lomax, “Mağara bina ile bağlantılı bir ev mahzeni gibi görünüyor. Bu nedenle 19. yüzyıla ait oluyor. Boyutu küçük olmasına rağmen, şehirdeki mağaraların kullanımı hakkında daha fazla ayrıntı sağlaması açısından ilginç.” ifadelerini kullandı.