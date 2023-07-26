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    4. Aralarında 16 yıllık yaş farkı var ama görenler kardeş zannediyor! “Hangisi anne hangisi kızı?”

    Aralarında 16 yıllık yaş farkı var ama görenler kardeş zannediyor! “Hangisi anne hangisi kızı?”

    26.07.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’tan paylaşım yapan bir anne ve kızı aralarındaki 16 yıllık yaş farkına rağmen anne-kız olduklarına inanmadıklarını söyleyerek viral olmayı başardı. Heather isimli anne kızı Jordyn yan yana gördüklerinde kardeş olduklarının zannedildiğini dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin TikTok paylaşımındaki “Hangisi anne hangisi kızı ben anlamadım” yorumunda adeta birleşti.

    TikTok’tan birlikte dans ettikleri bir videoyu paylaşan Heather ve kızı Jordyn sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kullanıcıların annenin kim olduğunu tahmin etmelerini istedikleri gönderilerine ikili, “Çocuğunuzla aranızda sadece 16 yaş varken gerçekten kardeş olabilirsiniz” notunu ekeldi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDME YARATTI

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    İkilinin gönderisi kısa sürede kimin kim olduğunu anlayamadıklarını söyleyen kullanıcı yorumlarıyla taştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Cidden anne kim? Hangisi olursa olsun muhteşem genlere sahipsiniz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sizi ayırt edemiyorum” yorumunu yaptı.

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    İkili sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine annenin solda siyah kıyafetli Heather, kızının ise gri kıyafetleriyle sağda Jordyn olduğunu açıkladı.

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    tiktok anne kız

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