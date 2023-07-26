Aralarında 16 yıllık yaş farkı var ama görenler kardeş zannediyor! “Hangisi anne hangisi kızı?”

TikTok’tan birlikte dans ettikleri bir videoyu paylaşan Heather ve kızı Jordyn sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kullanıcıların annenin kim olduğunu tahmin etmelerini istedikleri gönderilerine ikili, “Çocuğunuzla aranızda sadece 16 yaş varken gerçekten kardeş olabilirsiniz” notunu ekeldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDME YARATTI

İkilinin gönderisi kısa sürede kimin kim olduğunu anlayamadıklarını söyleyen kullanıcı yorumlarıyla taştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Cidden anne kim? Hangisi olursa olsun muhteşem genlere sahipsiniz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sizi ayırt edemiyorum” yorumunu yaptı.

İkili sosyal medyadan gelen yorumlar üzerine annenin solda siyah kıyafetli Heather, kızının ise gri kıyafetleriyle sağda Jordyn olduğunu açıkladı.