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Bir gören bir daha baktı! Bir dizi estetik operasyonun sonrasında 40 yaş gençleşti... "Aynı kişi olmadığına yemin edebilirim"

23.01.2025 12:57
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İnsanlar görünüşlerini değiştirmek istedikçe estetik cerrahi giderek daha popüler hale geliyor. Ancak bir adamın şaşırtıcı yaşlanma karşıtı ameliyatı görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada "Benjamin Button" lakabıyla anılan adam estetik operasyonları sayesinde 40 yaş gençleşti.

Bir gören bir daha baktı! Bir dizi estetik operasyonun sonrasında 40 yaş gençleşti... "Aynı kişi olmadığına yemin edebilirim"

MYNET|DIŞ HABERLER Türkiye'de bir dizi estetik operasyon geçirdikten sonra tamamen farklı bir görüntüye sahip olan ismi açıklanmayan İngiliz adam şaşkına çevirdi. Estetik operasyonların yapıldığı kliniğin sayfasından yapılan 'öncesi-sonrası' paylaşımlarını görenleri iki fotoğraftakilerin farklı kişiler olduğunu dahi iddia etti.

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İsmi açıklanmayan adamın yeni bir görünüme kavuşmak için yüz germe, boyun germe, üst ve alt göz kapağı ameliyatı ile saç ekimi ve burun estetiği geçirdiğini klinik tarafından ifade edildi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Gönderi 2.000'den fazla beğeni aldı ve birçoğu adamın dönüşümüne olan şaşkınlığını dile getirdi. Bir kişi ameliyatın adamın hayatını değiştirdiğini söylerken; bir başka kullanıcı ise, "Benjamin Button'ın ilginç vakasının 'gerçek' bir hikaye olduğunu bilmiyordum." yorumunu yaptı.

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Üçüncüsü, "Gençlik pınarı Türkiye'deymiş meğer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "40 yıl geriye gitti" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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