Bir gören bir daha baktı! Bir dizi estetik operasyonun sonrasında 40 yaş gençleşti... "Aynı kişi olmadığına yemin edebilirim"

MYNET|DIŞ HABERLER Türkiye'de bir dizi estetik operasyon geçirdikten sonra tamamen farklı bir görüntüye sahip olan ismi açıklanmayan İngiliz adam şaşkına çevirdi. Estetik operasyonların yapıldığı kliniğin sayfasından yapılan 'öncesi-sonrası' paylaşımlarını görenleri iki fotoğraftakilerin farklı kişiler olduğunu dahi iddia etti.

İsmi açıklanmayan adamın yeni bir görünüme kavuşmak için yüz germe, boyun germe, üst ve alt göz kapağı ameliyatı ile saç ekimi ve burun estetiği geçirdiğini klinik tarafından ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Gönderi 2.000'den fazla beğeni aldı ve birçoğu adamın dönüşümüne olan şaşkınlığını dile getirdi. Bir kişi ameliyatın adamın hayatını değiştirdiğini söylerken; bir başka kullanıcı ise, "Benjamin Button'ın ilginç vakasının 'gerçek' bir hikaye olduğunu bilmiyordum." yorumunu yaptı.

Üçüncüsü, "Gençlik pınarı Türkiye'deymiş meğer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "40 yıl geriye gitti" yorumunda bulundu.