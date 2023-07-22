Bir gören bir daha baktı! Kimse nedenine anlam veremedi... Pop şarkıcısı Lana Del Rey, waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

38 yaşındaki şarkıcı Lana Del Rey, bir kafede çalışırken görüntülendikten sonra sosyal medyada gündem oldu. Bu hafta başından itibaren sosyal medyada viral olan görüntülerde 38 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Florence’da Waffle House üniforması giyerken ve tezgahın arkasında waffle ile kahve hazırlarken çekilen görüntülerine yer verildi.

“GERÇEKTEN ÇILGINCAYDI”

Waffle dükkanını ziyaret eden bir Rey hayranı tarafından çekilerek paylaşılan görüntüler gündem yarattı. Görüntüleri paylaşan hayran gönderisine, “10 yılı aşkın süredir Lana Del Rey hayranıyım. Bu yüzden onunla tanışmak gerçekten çılgıncaydı” dedi.