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  4. Bir gören bir daha baktı! Kimse nedenine anlam veremedi... Pop şarkıcısı Lana Del Rey, waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

Bir gören bir daha baktı! Kimse nedenine anlam veremedi... Pop şarkıcısı Lana Del Rey, waffle dükkanında çalışırken görüntülendi

22.07.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Video Games ve Born To Die gibi hitleri bulunan dünyaca ünlü pop şarkıcısı Lana Del Rey, bir waffle dükkanında garson olarak çalışırken kameralara yakalanınca hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde kimse ünlü sanatçının kafede çalışma nedenini anlayamadı.

38 yaşındaki şarkıcı Lana Del Rey, bir kafede çalışırken görüntülendikten sonra sosyal medyada gündem oldu. Bu hafta başından itibaren sosyal medyada viral olan görüntülerde 38 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı Florence’da Waffle House üniforması giyerken ve tezgahın arkasında waffle ile kahve hazırlarken çekilen görüntülerine yer verildi.

“GERÇEKTEN ÇILGINCAYDI”

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Waffle dükkanını ziyaret eden bir Rey hayranı tarafından çekilerek paylaşılan görüntüler gündem yarattı. Görüntüleri paylaşan hayran gönderisine, “10 yılı aşkın süredir Lana Del Rey hayranıyım. Bu yüzden onunla tanışmak gerçekten çılgıncaydı” dedi.

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Lana Del Rey

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