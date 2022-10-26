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Bir il yeniden seferber oldu! 5 ay sonra tekrar kayboldu

26.10.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaklaşık 5 ay önce evden kaybolan ve akıllı saati sayesinde bulunan 80 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Yılmaz, bir kez daha kayboldu. Bu kez saatinin şarjı bittiği için kendisinden haber alınamayan Yılmaz'ı arama çalışmaları 4 kilometre çapındaki bir alanda yapılırken 5'inci saatin sonunda ise ara verildi.

Bir il yeniden seferber oldu! 5 ay sonra tekrar kayboldu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Yılmaz dün saat 21.30 sıralarında evinden çıktı. Hastalığı nedeniyle sık sık evden kaçarak kaybolan Yılmaz’ın ailesi bu nedenle akıllı saate ve telefonlarına yükledikleri uygulamadaki konum bilgisini takip etti. Mehmet Yılmaz’ın akıllı saatinin son olarak orman bölgesinde bulunan 8’inci Yağmur Sokak’tan sabit konum bilgisi verdiğini tespit eden aile, bölgeye gittiğinde Yılmaz’ın burada olmadığını gördü. Yılmaz’ın kolundaki akıllı saatini şarjının bittiğini fark eden aile, kayıp başvurusunda bulundu.

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5 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

İhbar üzerine AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı ormanda aramaya başladı. Ekiplerin, 4 kilometre çapında bir alanda başlatılan ve yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında Mehmet Yılmaz’ın izine rastlanılamadı. Çalışmalara, havanın da kararmasıyla birlikte sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.

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5 AY ÖNCE AKILLI SAATİ SAYESİNDE BULUNMUŞTU

Yaklaşık 4 yıldır alzheimer hastası olduğu belirtilen Mehmet Yılmaz’ın 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolduğu ve kolundaki akıllı saat ve telefon uygulaması sayesinde konumu tespit edilerek yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldığı öğrenildi. (DHA)

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