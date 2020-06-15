Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! İşte giriş-çıkış kısıtlaması getirilen iller

Bursa Valiliği, HDP'nin toplanma çağrısının koronavirüsle mücadelede zafiyet oluşturacağı gerekçesiyle 14-20 Haziran'da kente giriş ve çıkışların sınırlandırıldığını açıkladı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında ilimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı ön görülerek müsaade edilmemesine, 14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine karar verilmiştir." GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI GETİRİLEN İLLER Bu gelişmenin ardından giriş çıkış kısıtlaması getirilen iller Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van, Tekirdağ ve Bursa ile birlikte 10'a yükselmiş oldu.

ADANA'DA KISITLAMA VE YASAK KARARI Adana İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 13 Haziran 2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla kente giriş çıkışlar 15 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’ten itibaren 15 gün süre ile sınırlandırıldı. Toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı. EDİRNE'DE 3 GÜNLÜK YASAK Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı. KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı. SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAK Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.



TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.