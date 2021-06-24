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  4. Bir köy onun yüzünden susuz kaldı! Karşısında görünce şaşkına döndü

Bir köy onun yüzünden susuz kaldı! Karşısında görünce şaşkına döndü

24.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de köyün suyunun kesildiğini gören muhtar, su deposuna çıkınca karşısında ayıyı görünce önce şaşırdı sonra aracı ile kovaladı. Suyun çıkış noktasına zarar veren ayı, gözden kaybolurken yaşanan arıza da giderildi.

Bir köy onun yüzünden susuz kaldı! Karşısında görünce şaşkına döndü

Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Komilo köyünde yaşandı. Köy Muhtarı Lütfü Sezgin akşam köyün suyunun kesildiğini görünce suyun geldiği depoyu kontrol amaçlı harekete geçti. Depoya gittiğinde aynın kendisini fark ederek kaçtığını gören Sezgin bu kez zarar vermemek için ayıyı araçla kısa bir süre kovaladı.

ARIZA GİDERİLDİ, SU TEKRAR AKMAYA BAŞLADI

Yeniden depoya vardığında suyun çıkış noktasına ayının zarar verdiğini gören Muhtar Sezgin, arızayı gidererek yeniden köye su gelmesini sağladı. Ayıyı kovalama anını cep telefonu kamerası ile anbean kaydeden Sezgin, ayıların verdiği zararın giderilebileceğini söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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