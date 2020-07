Bir oturuşta bitireceksiniz! İşte en iyi Netflix mini dizileri...

Başrol Oyuncu Kadrosu: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Paul Gross

Maniac (2018)

Konu: Emma Stone'un yer aldığı bu diziyi mutlaka izlemelisiniz! 10 bölümlük bir mini dizi olan Maniac'ta, annesiyle ilgili problemi olan bir doktor ilginç bir deney yapar. Bilgisayar tarafından yürütülen bu deneye katılan iki kişi arasında bir bağ oluşur.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Emma Stone, Jonah Hill, Justin Treoux

When They See Us (2019)

Konu: 4 bölümlük bu mini dizide Harlemli 5 siyahi gencin hikayesi anlatılıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan When They See Us'ta bu gençler haksız yere cinsel saldırıyla suçlanır ve hapse girerler. Masum olduklarını kanıtlamak için zorlu bir mücadele vermeleri gerekir.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse

The I-Land (2019)

Konu: Bilim kurgu türündeki bu mini dizi, 7 bölümden oluşuyor. Gözlerini ıssız bir adada açan bir grup insan, o adaya nasıl geldiklerini bilmediklerini fark eder. Çünkü hafızaları silinmiştir. İnsanlar o ıssız adadan kurtulmanın yollarını ararken bir taraftan da hayatta kalmaya çalışırlar.