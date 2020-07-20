Bir oturuşta bitireceksiniz! İşte en iyi Netflix mini dizileri...

Son dönemlerin en popüler dizi ve film izleme platformu tabii ki Netflix! Arşivinde filmler, diziler, animeler ve belgeseller bulunan Netflix, kaliteli mini dizileriyle de adından başarıyla söz ettiriyor. İster polisiye ister psikolojik ister bilim kurgu olsun, siz de mini dizi izlemeyi seviyorsanız hazırladığımız listeye bir göz atın!

EN İYİ NETFLIX MİNİ DİZİLERİ

Sherlock (2010-2017)

Konu: Gelmiş geçmiş en iyi polisiye hikayelerinden biri olan Sherlock, bu defa günümüz İngiltere'sinde! 4 mini seriden ve toplam 13 bölümden oluşan bu dizide, Sherlock sıra dışı davaların peşinden koşar ve en zor ipuçlarını bile yakalar. Yanında ise eski Sherlock versiyonlarında olduğu gibi yine Doktor Watson vardır.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs

Alias Grace (2017)

Konu: Roman uyarlaması olan bu mini dizi, 6 bölümden oluşuyor. 1800'lü yılların Kanada'sında geçen hikayede, genç bir kadın vahşice işlenmiş bir cinayetle suçlanır. Ancak olay gününe dair hiçbir şey hatırlamaz. Bu sebeple bir psikiyatristten yardım istenir. Acaba psikolojik sorunları olan bu genç kadın affedilebilir mi?