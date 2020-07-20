Bir oturuşta bitireceksiniz! İşte en iyi Netflix mini dizileri...

Son dönemlerin en popüler dizi ve film izleme platformu tabii ki Netflix! Arşivinde filmler, diziler, animeler ve belgeseller bulunan Netflix, kaliteli mini dizileriyle de adından başarıyla söz ettiriyor. İster polisiye ister psikolojik ister bilim kurgu olsun, siz de mini dizi izlemeyi seviyorsanız hazırladığımız listeye bir göz atın!
EN İYİ NETFLIX MİNİ DİZİLERİ
Konu: Gelmiş geçmiş en iyi polisiye hikayelerinden biri olan Sherlock, bu defa günümüz İngiltere'sinde! 4 mini seriden ve toplam 13 bölümden oluşan bu dizide, Sherlock sıra dışı davaların peşinden koşar ve en zor ipuçlarını bile yakalar. Yanında ise eski Sherlock versiyonlarında olduğu gibi yine Doktor Watson vardır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Una Stubbs
Konu: Roman uyarlaması olan bu mini dizi, 6 bölümden oluşuyor. 1800'lü yılların Kanada'sında geçen hikayede, genç bir kadın vahşice işlenmiş bir cinayetle suçlanır. Ancak olay gününe dair hiçbir şey hatırlamaz. Bu sebeple bir psikiyatristten yardım istenir. Acaba psikolojik sorunları olan bu genç kadın affedilebilir mi?
Başrol Oyuncu Kadrosu: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Paul Gross
Konu: Emma Stone'un yer aldığı bu diziyi mutlaka izlemelisiniz! 10 bölümlük bir mini dizi olan Maniac'ta, annesiyle ilgili problemi olan bir doktor ilginç bir deney yapar. Bilgisayar tarafından yürütülen bu deneye katılan iki kişi arasında bir bağ oluşur.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Emma Stone, Jonah Hill, Justin Treoux
Konu: 4 bölümlük bu mini dizide Harlemli 5 siyahi gencin hikayesi anlatılıyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan When They See Us'ta bu gençler haksız yere cinsel saldırıyla suçlanır ve hapse girerler. Masum olduklarını kanıtlamak için zorlu bir mücadele vermeleri gerekir.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse
Konu: Bilim kurgu türündeki bu mini dizi, 7 bölümden oluşuyor. Gözlerini ıssız bir adada açan bir grup insan, o adaya nasıl geldiklerini bilmediklerini fark eder. Çünkü hafızaları silinmiştir. İnsanlar o ıssız adadan kurtulmanın yollarını ararken bir taraftan da hayatta kalmaya çalışırlar.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Natalie Martinez, Ronald Peet, Kate Bosworth
Konu: 4 bölümlük bu mini dizi, Esty isimli Yahudi bir kadının öyküsünü konu alıyor. Brooklyn'de yaşayan Esty, görücü usulü evliliğe zorlanınca Berlin'e kaçar. Ancak burada kendine bir yuva bulduğunu düşünürken geçmişi peşine takılır.
Başrol Oyuncu Kadrosu: Shira Haas, Jeff Wilbusch, Amit Rahav
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