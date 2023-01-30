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'Bir saat sonra açıklamalı' Kameraların önünde 'cumhurbaşkanı adayı' çağrısı 'Yemekler soğumaya başladı'

30.01.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere doğru ilerlerken siyaset gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Konuyla ilgili siyasilerden peş peşe 6'lı masaya çağrılar gelirken ve kulislerde adaylığa ilişkin farklı iddialar dolaşırken henüz net bir açıklama yapılmadı. Son olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de 6'lı masaya çağrı yaparak "Yemekler soğumaya başladı. Yarın, öbür gün değil, 1 saat sonra adayını açıklamalı" dedi.

'Bir saat sonra açıklamalı' Kameraların önünde 'cumhurbaşkanı adayı' çağrısı 'Yemekler soğumaya başladı'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala siyasilerin çalışmaları da hızlandı. Siyaset gündeminde adaylık tartışmaları sürerken gözler 6'lı masanın çıkaracağı adaya çevrildi. Farklı kesimlerden altılı masaya cumhurbaşkanı adaylarını artık açıklamaları yönünde çağrılar gelirken son olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Şimdi, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor. İşte Sarıgül'ün dikkat çeken o sözlerinin detayları...

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"YEMEKLER SOĞUMAYA BAŞLADI"

Sarıgül konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir süre kaldı. Artık muhalefet partileri, özellikle de altılı masa bir an önce adayını açıklaması lazım. 6’lı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın artık beklentisi son, üst noktaya kadar geldi." dedi.

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"BİR SAAT SONRA ADAYINI AÇIKLAMALI"

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını bir an önce açıklaması gerektiğini belirten Sarıgül "Altılı masa yarın değil, öbür gün değil, bir saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir." şeklinde konuştu.

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