Bir Şarkısın Sen'in Şebnem'i büyüdü! Şebnem Keskin'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Şarkıcı Şebnem Keskin, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği Bir Şarkısın Sen programı ile hafızalara kazınmıştı. Şebnem Keskin'in yıllar içerisindeki değişimi merak edildi. Şimdilerde 27 yaşında olan genç şarkıcı güzelliğine güzellik kattı.

Bir Şarkısın Sen programıyla hafızalarda yer edinen Şebnem Keskin, Funda Arar ve Zerrin Özer gibi isimlerle düet yapmıştı.

Programa katılmasının ardından müzik kariyerine devam eden Şebnem Keskin değişimiyle adından söz ettirdi.

SON HALİ OLAY OLDU

Mersin'den İstanbul'a taşınan 27 yaşındaki yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Şebnem Keskin, geçtiğimiz yıl Gitme Anne adında bir şarkı çıkarmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Şebnem Keskin'in son haline ''Bu güzellik gerçek mi?'' ve ''Şebnem ne ara büyüdün böyle'' gibi yorumlar yapılıyor.





