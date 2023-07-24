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Bir Şarkısın Sen'in Şebnem'i büyüdü! Şebnem Keskin'in son halini görenler gözlerine inanamadı

24.07.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem severek izlenen Bir Şarkısın Sen programına birinden yetenekli çocuklar katılmıştı. Yarışmacılar arasından dikkat çeken isimlerden biri olan Şebnem Keskin büyüdü ve kocaman kız oldu. Şebnem Keskin'in son halini görenler şaştı kaldı.

Şarkıcı Şebnem Keskin, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği Bir Şarkısın Sen programı ile hafızalara kazınmıştı. Şebnem Keskin'in yıllar içerisindeki değişimi merak edildi. Şimdilerde 27 yaşında olan genç şarkıcı güzelliğine güzellik kattı.

Bir Şarkısın Sen programıyla hafızalarda yer edinen Şebnem Keskin, Funda Arar ve Zerrin Özer gibi isimlerle düet yapmıştı.

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Programa katılmasının ardından müzik kariyerine devam eden Şebnem Keskin değişimiyle adından söz ettirdi.

şebnem keskin küçük

SON HALİ OLAY OLDU

Mersin'den İstanbul'a taşınan 27 yaşındaki yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

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Şebnem Keskin, geçtiğimiz yıl Gitme Anne adında bir şarkı çıkarmıştı.

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Sosyal medyada aktif olan Şebnem Keskin'in son haline ''Bu güzellik gerçek mi?'' ve ''Şebnem ne ara büyüdün böyle'' gibi yorumlar yapılıyor.

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