'2025 felaket yılı' demişti! Kehanetleri sosyal medyanın gündemine yerleşti: "Bazı liderlik değişimleri olabilir"

MYNET|DIŞ HABERLER Kelle Sutliff, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferini , Paris ve Kaliforniya'daki terör saldırılarını ve Boston Maratonu bombalamasını önceden gördüğünü iddiaları sayesinde kısa sürede manşetlerdeki yerini almıştı. Sosyal medyada ünlenen medyum 2025 tahminleriyle geri döndü.

"BİRÇOK YENİ BİLGİ ORTAYA ÇIKACAK"

Ünlü medyum özellikle 2025 yılı içinde geçmişteki bazı bilgilerin aslında doğru olmadığının ortaya çıkışını vurgularken, "Doğru olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında doğru olmadığı birçok bilginin ortaya çıkışıyla göreceğiz. 2025'te Ukrayna'da bazı liderlik değişiklikleri olabilir. Kanser ve bunun nasıl tedavi edildiğiyle ilgili keşifler 2025'te ön planda olacak. Haziran ve Ağustos aylarına dikkat. Kısa süreli bir savaş olabilir. Orta Doğu ve Güney Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya konusunda endişeliyim. Bu yüzden geçen yılki gibi devam eden savaşlar ve yeni bir savaş görüyorum, ancak sonrasında 2026'ya barışçıl bir şekilde bir araya geleceğimizi görüyorum" ifadelerini kullandı.