Bir Umut Yeter Kanal D'de başlıyor! Bir Umut Yeter dizisi oyuncuları, konusu ve fragmanları

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Umut Yeter ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Bir Umut Yeter dizisi yapımcı Faruk Bayhan ve MF Yapım imzalı olarak yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken senaryo Melis Civelek'e ait. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla sezonun en iddialı projelerinden biri olarak görülen Bir Umut Yeter'in oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte Bir Umut Yeter oyuncu kadrosu, genel hikaye ve ilk bölüm özeti ile fragmanları...
Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!
Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.
Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık...
Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.
Kanal D’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Bir Umut Yeter, izleyici karşısına çıkmak için geri sayımda. Perşembe akşamı ekran hayatına başlayacak olan dizi, etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla oldukça iddialı.
BİR UMUT YETER DİZİSİ KÜNYE
Yapım: MF Yapım
Yapımcı: Faruk Bayhan
Öykü ve Senaryo: Melis Civelek
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Oyuncular: Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar Hecehan), Hazal Subaşı (Elif Özkan Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irmak Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay (Şevket Özkan), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Aysel), Diren Polatoğulları (Salih), Cansu Gültekin (Serap), Emre Aslan (Umut) ve konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak Hecehan)
Yılmaz Karabey (Tolgahan Sayışman): Yılmaz, askerlikten malulen emekli olup Köyceğiz’de bir deniz fenerini kendine sığınak olarak seçmiştir. Elif ile evlenecek olan Yılmaz Karabey, yeni doğmuş bir bebeğin davetsiz misafir olarak karşılarına çıkmasıyla vicdan muhasebesine başlayacak.
Derya Akar (Esra Bilgiç Töre): Küçük yaşta annesini kaybeden, varlıklı bir ailede babası tarafından büyütülen Derya, konservatuarın sinema bölümünde okurken Toprak’a aşık olur. Babasının bu ilişkiyi onaylamaması Derya’yı durdurmaz ve tüm ailesini karşısına almak pahasına aşkının peşinden giderek Toprak’la evlenir. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme, oğlu ile sevdiği adamın fırtınalı bir gecede denizde kaybolmasına neden olur.
Elif Karabey (Hazal Subaşı): Küçük bir kasabada küçük mutluluklar ile büyüyen uyanık ve akıllı Elif, abisinin güneydoğuda şehit düşmesi ile sevdiklerine hastalıklı ölçüde düşkün, onları kaybetme korkusu ile yaşayan lafını esirgemeyen sevgi arsızı bir kızdır. Sakin ve monoton kasaba günleri hayatına Yılmaz’ın girmesiyle değişir. Kısa sürede Yılmaz’ı kendisiyle evlenmeye ikna eder. Birkaç başarısız hamileliğin ardından karnındaki bebeğin de ölü doğduğu gecenin sabahında karaya vurmuş kayıktan bir bebeğin çıkması Elif’in mucizelere olana inancını iyice pekiştirir.
Kenan Akar (Serhat Tutumluer): Bölgenin ileri gelen zenginlerinden olan Kenan otoriter, disiplinli ve kontrolcü kişiliği ile dikkat çeken başarılı bir iş adamıdır. Ortanca kızı Derya’nın tasvip etmediği bir evlilik yapması ile gelişen trajik olaylar; Kenan’ın, damadı ile torununun ölümünden kendini sorumlu tutmasına ve derin bir vicdan azabı yaşamasına neden olacak.
Taner Çelikbaş (Cem Uçan): Küçük yaşta Kenan’ın himayesine aldığı Taner, sadece Kenan’ın sağ kolu değil aynı zamanda evin oğlu gibidir. Derya’ya aşık olsa da hislerini bir türlü açıklama cesareti gösteremeden Derya başkasına aşık olup evlenir. Sevdiği kadını başkasına kaptırmanın hırsıyla gözü iyice kararacak ve her türlü kötülüğü göze alacaktır.
Dilek Akar (Yağmur Özbasmacı Mermer): Dilek, Kenan’ın evlilik dışı ama nüfusuna aldığı hırçın, fevri ve küstah tavırlarıyla herkese kök söktüren en büyük kızıdır. Küçük iki kız kardeşinin kendisinden uzak tavırları Dilek’in kenara itilmiş istenmeyen çocuk psikolojisini iyice beslemektedir.
Damla Akar (Feyza Civelek): Akar ailesinin en küçük, şımarık, sorumsuz ve hercai üyesi Damla, annesini çok küçük yaşta kaybetmiş olmasına rağmen babası ve ablaları sayesinde sevgi içinde büyümüştür. Ablası Derya’nın başına gelen trajik olaylardan sonra, başta babası olmak üzere tüm ailenin ilgisinin Derya’ya kayması onu yalnız hissettirecektir.
Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler.
Köyceğiz’in en varlıklı iş adamı Kenan Akar’ ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz’ın kurdukları düzen bir anda bambaşka bir yöne savruluverir.
Bu süreçte Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum