Bir Umut Yeter Kanal D'de başlıyor! Bir Umut Yeter dizisi oyuncuları, konusu ve fragmanları

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Umut Yeter ilk bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Bir Umut Yeter dizisi yapımcı Faruk Bayhan ve MF Yapım imzalı olarak yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken senaryo Melis Civelek'e ait. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla sezonun en iddialı projelerinden biri olarak görülen Bir Umut Yeter'in oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte Bir Umut Yeter oyuncu kadrosu, genel hikaye ve ilk bölüm özeti ile fragmanları...

BİR UMUT YETER KONUSU NEDİR?

Sakin, sade bir hayat süren Yılmaz ile Elif’in hayatı mucizevi bir şekilde Derya ile kesiştiği anda sevgi ile nefretin, kavuşma ile hasretin, merhamet ile hırsın, aşk ile suçluluğun dansı başlar…

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır!

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.