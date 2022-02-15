Bir vasiyet açıklaması daha! Yaşar Alptekin "Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var" diyerek açıkladı

Ünlüler dünyasında vasiyet açıklamaları arka arkaya geliyor. Serdar Ortaç'tan sonra Yaşar Alptekin katıldığı 2. Sayfa programında vasiyetini açıkladı. 21 yıl sonra evlendiği Nilgün Altınyay'ın ölümüyle zor günler yaşayan Yaşar Altpekin vasiteyiyle ilgili detayları verdi.

Bir döneme damga vuran Yaşar Altekin geçtiğimiz günlerde fit olmasını namaza ve oruca borçlu olduğunu söylemişti. Maneviyata yönelen Alptekin vasiyet açıklamasında ise şunları söyledi:

"DUASINDAN EMİN OLDUĞUM..."

"Vasiyetimi yazdım. Kızıma; kütüphanemdeki kitaplar, tespih koleksiyonum, kıyafetlerim nereye gidecek belirttim. Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var, ‘Bunları satma’ dedim. Evim satılmayacak bahçede torunlarım için ağaçlar yetiştirdim. Torunlarım orada meyve yerken ‘dedemden Allah razı olsun’ desinler. Cenaze programı da hazırladım, duasından emin olduğum insanların isimlerini verdim. Yardım derneğiyle Suriye’ye giderken hazırladım hepsini" şeklinde konuştu.

