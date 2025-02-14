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Bir vegan biri etobur! İkizlerin beslenme rutinleri onları nasıl etkiledi? Tek tek hepsini anlattılar

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.02.2025 12:12
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İkizler Hugo ve Ross Turner, 12 hafta süren bir beslenme rutini deneyine katıldı. Biri 12 hafta boyunca sadece vegan bir şekilde; diğeri ise etobur olarak beslendi. İkili vücutlarındaki değişimlere inanamadı.

Bir vegan biri etobur! İkizlerin beslenme rutinleri onları nasıl etkiledi? Tek tek hepsini anlattılar

MYNET|DIŞ HABERLER Aynı yumurta ikizi olan kardeşler Hugo ve Ross Turner , beş farklı sağlıkla ilgili çalışmaya katıldı . Bir çalışmada Ross üç ay boyunca yüksek karbonhidratlı bir diyet uygularken, Hugo yüksek yağlı bir rejim uyguladı. Yapılan son araştırmanın sonuçları ilginçti; Ross'un vücut kütlesi sadece 0,2 kg artarken, Hugo'nunki 2,7 kg arttı.

BAĞIRSAK ÇALIŞMALARINI GÖZLEMLEMEK İSTEDİ

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Karbonhidrat deneyinin yanında ikizler vegan ve etobur beslenme rutinlerini denedi. Ross ve Hugo, kendi beslenme düzenlerinin özellikle bağırsak sağlıklarını nasıl etkileyeceğini görmek için bu çalışmayı yaptılar.

VEGAN DİYETİ DENEDİ

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Vegan diyet uygulayan Hugo, 'eti özlemediğini' ve daha fazla enerjiye sahip olduğu için aslında 'kendini oldukça iyi hissettiğini' söyledi. Ancak Hugo'nun bağırsak bakterilerinin çeşitliliği azalmıştı ve bu da onu hastalıklara karşı daha duyarlı hale getiriyordu. Vegan olmanın bir diğer zor yanını da paylaşan Hugo, yiyebileceği yiyecekleri ve tarifleri bulmanın 'gerçekten çok zor' olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ikizler
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