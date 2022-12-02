Bir yanlış anlama hayatını kabusa çevirdi! Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay... Karıma 'Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı daha pantolonumu bile giyemeden...'

2 çocuk 7 torun sahibi Ayşe Yüksekova'nın kayıp olduğunu söyleyen eşi Şahin Yüksekova, gözyaşları içerisinde Müge Anlı'nın programına başvurdu. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan evlerinden 1 buçuk ay önce çıkıp evi terk ettiğini söyleyen yaşlı adam, eşinin gitme gerekçesini anlatınca izleyenleri şaşkına çevirdi.

''Arkadaşlarımla Eminönü'nden malzeme alırken eşim aradı'' diyen Şahin bey, eşinin 'Neredesin?' sorusuna verdiği cevabın yanlış anlaşılması nedeniyle eşi Ayşe'nin evden çıkıp gitmesine neden oldu.

'BU SAATE KADAR EMİNE İLE NE İŞİN VAR?'

73 yaşındaki Şahin bey, ''Bakkalda kıza beni arattı. Kıza Eminönü'ndeyim dedim. Ama eşim yanlış anlamış. Kulakları az duyuyor. O günde cihazını takmamış. Eminönün'de lafını Emine'deyim anlamış. Eve geldiğimde bana 'Emine ile ne işin var bu saate kadar?' dedi. Ama ben Eminönü'ne malzeme almaya gittim. Emine diye biri bile yok. Ben pantolonumu giyene kadar gece yarısı kaçıp gitti. O benim 40 yıllık aşkım. Sevgilim. Kimse adını sokakta bile duymasın, öğrenmesin diye ona Naciye diyordum. Çok kıskanırdım. Gezmediğim yer kalmadı. Dön Ayşeciğim'' diyerek gözyaşı döktü.

Yaşananlar sonrası Müge Anlı'da yaşlı adama dönerek, ''Emine diye birisi varsa söyle. Bu kadın neden sana güvenmiyor?'' dedi.