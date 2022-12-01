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  4. Öz oğluna işkence yaptı: Seni boğarak öldüreceğim! Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Bunu Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın!

Öz oğluna işkence yaptı: Seni boğarak öldüreceğim! Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Bunu Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın!

01.12.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın programına katılan Derya Örücü, yaşları 2.5, 6 ve 8 olan çocuklarının babaları tarafından kaçırıldığını iddia etti. Programa görüntüleri sunan Derya, ağlamaktan konuşamadı. Babanın, öz oğluna işkence yaptığı görüntüler büyük tepki çekerken Müge Anlı o görüntülerden sonra 'Bunun gibi adamları Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın' dedi!

Öz oğluna işkence yaptı: Seni boğarak öldüreceğim! Müge Anlı canlı yayında isyan etti: Bunu Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın!

Adana'da babaları tarafından şiddete uğrayan üç çocuk sağlık kontrolleri için hastaneye getirildi. Seyhan Başsavcılığı, yayını ihbar kabul etti. Çocuklar daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülecek. Çocuklar daha sonra devlete tesilm edilecek. Müge Anlı'nın tepkisi ise sosyal medyada dikkat çekti.

ANNE DERYA İSYAN ETTİ: 'KOCAMI ÖZ AMCAM SAKLIYOR'

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Çocukların annesi Derya ise: 'Hepinizden Allah razı olsun. O adamın ceza almasını istiyorum, dışarıda kalmasını istemiyorum' diyerek öfkesini dile getirdi. Derya, eşinin üzerine 17 bin TL kredi çektirdiğini kendisini kandırdığını söylerken öz amcasının çocuklarına şiddet gösteren eşini sakladığını söyledi.

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MÜGE ANLI: 'BU ADAMLARI TAKSİM MEYDANI'NDA SALLANDIRACAKSIN'

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Oğluna işkence yapan babanın görüntülerini izleyen Müge Anlı, resmen isyan etti. 'Bu tip adamları alacaksın Taksim Meydanı'nda sallandıracaksın. Bir daha böyle şeyler yapamayacaklar. Çocukları bu halde görünce içim acıyor.' dedi.

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Müge Anlı

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