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Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 08:22 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölümü dün akşam izleyicileri atv ekran başına kilitledi. Final sahnesi ile meraklanan seyirciler, Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edip araştırmaya başladılar. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz, Züleyha ile Demir'i hayal ettikçe hapishaneden kaçmak için plan yapmaktadır. Fakat çıkan arbedede Yılmaz şişlenir. Peki Yılmaz'a ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölümü izleme bağlantısı ve özel sahneleri haberimizde.

Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı)

Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de dün akşam yayınlanan son bölümden sonra Bir Zamanlar Çukurova 5. yeni bölüm fragmanı hemen araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in oynadığı Bir Zamanlar Çukurova, Züleyha ile Yılmaz'ın saf aşklarını ekranlara getiriyor. Bu iki aşığın kaçarak sığındıkları Yaman Çiftliği ise onları kaçtıkları olaylardan daha kötü bir duruma sürüklemektedir. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Yılmaz, Züleyha ile Demir'in evlenmesi sonrasında onlar ile ilgili olmadık hayaller kurmaktadır. Bu yüzden ise hapishaneden kaçmak için plan yapar. Bunun için Süleyman'dan yardım ister fakat sonucu Yılmaz için hiç iyi olmayacaktır. Çünkü Yılmaz, Süleyman'dan kendisini şişlemesini ister. Peki Yılmaz'ın planı işe yarayacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 4. son bölüm izleme bağlantısı, özeti ve özel sahneleri ile yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında!

İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?


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