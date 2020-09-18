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Bir Zamanlar Çukurova 64. son bölümde Züleyha'dan Yılmaz'a itiraf: Adnan'ın babası sensin! Bir Zamanlar Çukurova 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2020 03:01 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 2. sezonuyla seyircisiyle buluştu. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 64. son bölümüne Züleyha'nın Yılmaz'a itirafı damga vurdu. Dizinin final sahnesinde Züleyha, "Adnan senin oğlun. Öz babası sensin" dedi. Yılmaz ise öğrendiği bu gerçek karşısında büyük şok yaşadı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 64. son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon ilk bölümü (64. bölüm) 17 Eylül Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde, Yılmaz Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrendi.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 65. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 65. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir’in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha’yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir’in, “Züleyha’nın evde hizmetli olarak kalması” emrine Hünkar bile karşı duramadı.

ZÜLEYHA, MÜJGAN’IN ÖLÜM TUZAĞINDAN SAĞ ÇIKACAK MI?

Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan’ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz’la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı? Hünkar, Züleyha’yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir’i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!

ÇUKUROVA’NIN HÜNKAR’I İLE ASSOLİST SEVDA’NIN ORTAK KADERİ

Torunlarını bulmak için attığı her adımda oğlunu biraz daha kaybeden Hünkar, tüm bu karmaşanın ortasında öyle biriyle karşılaşıyor ki gözlerinden adeta alev çıkıyor! Hünkar Yaman’ın hiç ummadığı bir anda karşılaştığı Sevda Çağlayan, iki kadını da büyük bir savaşın eşiğine getiriyor. Çukurova’nın en güçlü hükümran kadını Hünkar ile İstanbul gazinolarının en büyük assolistlerinden Sevda’yı karşılaştıran ortak kader ne? Bu iki kadın hayatlarının en büyük savaşına girerken, Çukurova’da taş taş üstünde kalabilecek mi? Hünkar, eşinin ihaneti ile ilk kez gerçek bir savaşa giriyor. Çünkü bu kez, aynı ihanetin bir tarafında oğlu var!

YILMAZ, BÜYÜK SIRRI ÖĞRENİYOR MU?

Yılmaz’ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi? Yılmaz, Züleyha’dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi? Yoksa Yılmaz, Adnan’ın babası olduğunu öğrenip evladının peşine mi düşecek? İki sezondur merakla beklenen sorunun cevabı 3. sezonun başında nihayet ortaya çıkacak mı?

ÇUKUROVA’DA FEKELİ’Yİ SORAN YABANCI, HEYECAN YARATIYOR!

Fekeli, Yılmaz’ı kaderine razı olmaya ikna etmeye çalışırken, bir yandan Behice’nin dostluğundan etkilenmeye devam eder. İki ailenin de bir an önce geçmişe sünger çekmesi için çaba sarf ederken, onu soran gençten haberi yoktur. Çarşıda ise Fekeli’yi soran genç ve yakışıklı adam merak konusu olmuştur. Esnaf, Fekeli’nin nerede olduğunu bilmeyen birinin olmasına şaşırır. Saniye, Hünkar’ın hayatını kolaylaştırmak için seferber olmuştur. Gaffur ise tüm olan bitenden bağımsız, kendi planlarının peşindedir. Gülten ve Çetin, olan biten arasında yine düğün tarihi konuşmaya bile fırsat bulamazlar. Hatip aldığı tehdit mektubunun korkusu içindeyken, Şermin de ödenemeyen faturaları ile Hatip’in peşindedir

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