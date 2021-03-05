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Bir Zamanlar Çukurova 86. son bölüm final sahnesi! Demir'den Ümit'e itiraf: Züleyha'ya boşanmak istediğimi söyleyeceğim

05.03.2021 02:33 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 Mart Perşembe akşamı 86. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Demir, Züleyha'dan boşanmak istediğini Ümit'e açıkladı. Demir, çocukları için evli kalmaya devam ettiğini itiraf etti. Final sahnesinde ise Demir, "Dönünce Züleyha'ya boşanmak istediğimi söyleyeceğim" dedi. Demir'in boşanma kararı Ümit'i de şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 86. son bölüme damga vuran final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 86. son bölümüyle 4 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Demir, Ümit'e Züleyha'dan boşanmak isteyeceğini açıkladı.

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FEKELİ 'FİKRET' GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ! ŞİMDİ NE YAPACAK?

Fekeli, Fikret'e inanmak istemese de, Fikret'in anlattıklarına inanmak zorunda kalır. Fekeli, o yıllarda Fikret'in de annesinin de yanında olamadığına üzülürken, kardeşi Musa'nın gerçeği nasıl öğrendiğinin cevabını bulamaz.

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Adnan Yaman'ın suçu yüzünden Demir'den intikam alınmasını yanlış bulduğunu söyler ama Fikret'in deli öfkesini dindiremez! Fekeli artık bu acılarla, yeniden bir savaş ile sınanmaktansa ölmeyi dileyecek haldedir. Üstelik ne kadar istemese de bu savaşın içine hızla o da çekilecektir.

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FİKRET'İN İKİNCİ MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKINCA SAVAŞ DA KAÇINILMAZ HALE GELİR

Fikret'in ikinci mektubu da konakta ortaya çıkar. Züleyha mektubun gerçekliğinin iyice araştırılması gerektiğini ısrarla söylese de, Demir için artık bu durum bir savaş ilanıdır.

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Babasının günahı olmadığına ise yüzde yüz emindir. O, bu savaşı bildiği yoldan kazanmak için harekete geçer. Ama Züleyha'nın başka planları vardır. İlk olarak biraz araştırma yapar, ardından da Sevda ile İstanbul'a gitmeye karar verir.

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FİKRET VE MÜJGAN YİNE BİR DARGIN BİR BARIŞIK

Fikret, Fekeli'ye her şeyi anlattıktan sonra, duygusal olarak çöker. Kötü bir gece geçirir. Eve döndüğünde ise Müjgan'la barışır. Geleceklerini konuşurlar ama Müjgan Fikret'in ilgisizliğinden hala mutsuzdur.

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Hastanede de Ümit, Müjgan ile olan gerginliği sona erdirmek için harekete geçer ve zeytin dalı uzatır.

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Müjgan da onunla dost olabilmek için adım atar. Ama iki kadın da henüz birbirlerinin Fikret ile ilişkisinin boyutunu bilmiyordur!

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DEMİR, ZÜLEYHA'DAN BOŞANMAYA KARAR VERİYOR!

Ümit, Yaman konağındaki yemeğin ardından yine Demir ile buluştuğu için mutludur. Ama Demir'in temkinli halleri canını sıkar. Tekrar karşılaştıklarında ise Demir'i baş başa kalmaya ikna eder.

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Birlikte tatile gitmeye karar verirler. Bu tatil, Demir'in uğrunda neredeyse Çukurova'yı yaktığı Züleyha'dan boşanma kararı vermesine neden olur.

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