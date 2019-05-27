Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'tan dayısı Attila İlhan'a selam!

Yayınlanan son bölümde Fekeli karakteri, Hünkâr ile romantik buluşmalarında, Atilla İlhan' ın "Üçüncü Şahsın Şiiri"ni okudu. İki karakterin gençlik yıllarındaki aşklarına ithafen okunan şiir, duygu dolu anlara romantik bir fon oluşturdu.

Dizinin daha önceki bölümlerinde çeşitli sahnelerde babası Sadri Alışık'a selam yollayan Fekeli karakterinin oyuncusu Kerem Alışık bu kez de dayısı Attila İlhan'ı selamlamış oldu.

Attila İlhan’ın ‘Üçüncü Şahsın Şiiri’ adlı şiiri şöyle:

gözlerin gözlerime değince

felâketim olurdu, ağlardım

beni sevmiyordun bilirdim

bir sevdiğin vardı duyardım

çöp gibi bir oğlan ipince

hayırsızın biriydi fikrimce

ne vakit karşımda görsem

öldüreceğimden korkardım

felâketim olurdu, ağlardım

ne vakit maçka'dan geçsem

limanda hep gemiler olurdu

ağaçlar kuş gibi gülerdi

bir rüzgâr aklımı alırdı

sessizce bir cıgara yakardın

parmaklarımın ucunu yakardın

kirpiklerini eğerdin bakardın

üşürdüm içim ürperirdi

felâketim olurdu ağlardım

akşamlar bir roman gibi biterdi

jezabel kan içinde yatardı

limandan bir gemi giderdi

sen kalkıp ona giderdin

benzin mum gibi giderdin

sabaha kadar kalırdın

hayırsızın biriydi fikrimce

güldü mü cenazeye benzerdi

hele seni kollarına aldı mı

felâketim olurdu ağlardım

