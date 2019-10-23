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Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinde yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 00:49 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği, Adana'da bulunan kullanılmayan hastane binasında yangın çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinde yangın!

Başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın yer aldığı sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın çekildiği sette çıkan yangın korkuttu. Seyhan ilçesinde bulunan ve 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin çekildiği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tadilat çalışması başlatıldı.

Hastanede çalışan işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlardan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler 3 katlı binayı sardı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Bu sırada meraklı kalabalık itfaiyenin çalışmasını izledi.

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Ekipler, bahçede bulunan çam ağaçlarının üzerine yangından etkilenmemeleri için su sıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova adana yangın

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