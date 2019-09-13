Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 36. bölüm fragmanı izle! Yılmaz'ın Züleyha pişmanlığı! Yeni bölüm ne zaman?

atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla 2. sezona başlıyor.

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 36. bölümüyle 19 Eylül Perşembe akşamı atv ekranlarında olacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 Mayıs Perşembe ekrana gelen sezon finalinde ortalık karıştı. Sezon finalinde Müjgan ve Yılmaz düğün yaptı. Yılmaz ise Züleyha'nın kendisine yazdığı mektubu düğünden sonra buldu. Züleyha'nın mektubunu okuyan Yılmaz büyük bir şok yaşadı. Diğer yandan Demir ise doktordan kendisinin çocuk sahibi olabileceğini haberini aldı.

Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.